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دفع الكاش دون فاتورة تورطك بتجارة المخدرات

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ مساءً
دفع الكاش دون فاتورة تورطك بتجارة المخدرات
المواطن - فريق التحرير

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وثق تقرير مصور خطورة التعامل مع المحلات دون الحصول على فاتورة إلكترونية، وتأثير ذلك على تجارة المخدرات.

ويظهر تقرير “قناة الإخبارية” دخول إحدى المواطنات لأحد محال الذهب (تعمل ضمن أعضاء فريق التصوير)، وعند شرائها حاول البائع إقناعها بالدفع بدون فاتورة مقابل خصم، قائلًا لها: “إذا بتحاسبي كاش بعمل لك خصم 800 ريال”.

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ونوه التقرير إلى خطورة التعامل أثناء الشراء بدون فاتورة؛ لأنه يسهل على المتعاملين بها الانخراط في جريمة غسيل الأموال، ونبه من عدم الإسراع لتبني هذا السلوك مقابل أي خصم.

جرائم الكاش

يشار إلى أن جرائم غسيل الأموال وتجارة المخدرات والتهرب الضريبي وتجارة البشر والأسلحة، دائمًا ما تكون تعاملاتهم من خلال الكاش، حيث لا يتم التوثيق والتسجيل للمبيعات والتي قد لا يعلم عنها أصحاب المحال.

ونبه التقرير من خطورة التعامل مع المحلات التي تتعامل بالكاش؛ لأنه بمثابة المشاركة في الجرائم السابقة من خلال توفير سيولة ليس لها مستند أو مرجع نظامي، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن مثل هذه الحالات ومكافحتها.

 

 

 

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