دليل تدريبي لمرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية

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أطلق المجلس الصحي السعودي، الدليل الإرشادي لتدريب مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية “النسخة الثانية”، بالمهارات العملية والصحية اللازمة لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمريض داخل المنزل، وكذلك طرق التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس.
وأوضح المجلس الصحي عبر إنفوجراف نشره على حسابه بمنصة “إكس” أن الدليل الإرشادي يستهدف جميع مقدمي خدمة الرعاية الصحية المنزلية من ممارسين صحيين ومتخصصين في الرعاية الصحية المنزلية، ومرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية.
ويحتوي الدليل على أساسيات الرعاية الصحية المنزلية والموضوعات العلمية عن بعض الأمراض الشائعة فيها مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، التهاب المفاصل المزمن، وكذلك التطرق لبعض الموضوعات التي تهم مرافقي المرضى ودعمهم النفسي.
وتهدف تلك الخطوة إلى تأهيل مرافقي المرضى بالمنزل، وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع المنشآت المقدمة للرعاية الصحية المنزلية، وتمكين مرافق مريض الرعاية الصحية المنزلية على تقديم الخدمة الطبية للمريض بالمنزل.
فيديو | المجلس الصحي يطلق دليل تدريب مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية#الإخبارية pic.twitter.com/VlYGR6OwYy
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 7, 2023