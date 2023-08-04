دهاء ثمانينية أمريكية يتغلب على ذكاء مراهق اقتحم منزلها

كشفت تقارير إعلامية أن ثمانينية أمريكية نجحت في التغلب على لص مراهق، اقتحم منزلها بعد منتصف الليل، وهاجمها بشراسة.

تفاصيل الواقعة

وفي التفاصيل، كانت مارغري بيركنز تنام بمفردها في منزلها في برونسويك بولاية مين، في حوالي الساعة الثانية صباحًا، عندما استيقظت لتجد مراهقًا يقف أمام سريرها، ويهددها.

ونهضت بيركنز على الفور وبدأت بالدفاع عن نفسها بكرسي بعدما شرع المراهق بلكمها، وحاولت الصراخ، لكن أحدًا لم يسمع صرخات استغاثتها.

وأوضحت بيركنز، أنه على الرغم من أن اللص ظل يلكمها ويدفعها، إلا أنها كانت تبادله الركلات وتصد هجومه بكرسي، حتى نفدت قوته وذهب إلى المطبخ.

وخلال المغامرة، طلبت بيركنز من اللص الخروج من منزلها مرارًا، ولكنه لم يستجب لها وأخبرها بأنه جائع للغاية وأنه لم يتناول أي طعام طيلة اليوم، الأمر الذي دفعها إلى إعطائه زبدة الفول السوداني ومقرمشات العسل، وبعض اليوسفي.

واتصلت بيركنز برقم الطوارئ بسرعة، أثناء تناول اللص الطعام، إلا أن المراهق غادر منزلها قبل وصول الشرطة، وتم القبض عليه بعد عدة أبنية ونقله إلى مركز تنمية الشباب في جنوب بروتلاند، ويواجه الآن عدة تهم، منها السطو والتهديد الجنائي والاعتداء وتعاطي الخمر تحت السن القانونية.

وأغلقت السيدة باب منزلها الأمامي قبل أن تنام، وقالت: إن اللص دخل المنزل عبر اللوحة الجانبية للمكيف، وبعد الحادث استدعت أحد العمال لتعزيز فتحة مكيف الهواء بالمسامير، وحصلت على مضرب بيسبول من أحد جيرانها للدفاع عن نفسها في المستقبل.

كما دعت بيركنز الأشخاص الذين يملكون وحدات تكييف هواء على نوافذهم، للتأكد من أنها آمنة لمنع عمليات السطو، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.