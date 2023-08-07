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يباع باسم كولد أوت

دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ مساءً
دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن منظمة الصحة العالمية، حذرت الإثنين، من وجود دفعة ملوثة من دواء شرب لمكافحة السعال عثرت عليها في العراق من تصنيع إحدى الشركات الهندية.

دواء هندي

وبحسب وسائل الإعلام، فقد أكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن دفعة دواء الشرب الذي يباع باسم (كولد أوت) وُجد في موقع بالعراق وأُرسلت لتحليلها في المختبر.

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وأردفت المنظمة في تحذيرها من المنتجات الطبية أن الدفعة من تصنيع (فورتس لابوريتريز إنديا) لصالح (دابي لايف فارما) وأنها يوجد بها ملوث الجلايكول ثنائي الإيثيلين والإيثيلين جلايكول بنسب أعلى من الحد المسموح.

وأردفت المنظمة أن الدفعة بها 0.25 بالمئة من الجلايكول ثنائي الإيثيلين و2.1 بالمئة من الإيثيلين جلايكول، بينما لا يتجاوز حد السلامة المسموح به 0.10 بالمئة لكلا المركبين.

وارتبطت أدوية شرب لمكافحة السعال مصنعة في الهند بوفاة ما لا يقل عن 89 طفلا في غامبيا وأوزبكستان العام الماضي.

وألغت الجهة التنظيمية لقطاع الصيدلة في الهند رخصة شركة (ماريون بيوتك)، التي صدرت أدوية الشرب إلى أوزبكستان، وألقت القبض على بعض موظفيها.

وتنفي شركة (ميدين) المتورطة في وفيات غامبيا أن عقاقيرها تسببت في تلك الوفيات، وتقول إن الاختبارات في معامل الحكومة الهندية لم تخلص إلى وجود سموم في العينات.

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