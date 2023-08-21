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العالمي يقص شريط البداية غدًا ضد شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا طوق نجاة نجوم النصر أمام جماهيرهم

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
دوري أبطال آسيا طوق نجاة نجوم النصر أمام جماهيرهم
المواطن - محمد سمعه

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يترقب جمهور النصر غدًا، تحقيق لاعبي أصفر الرياض أول فوز للفريق بعد الفوز ببطولة كأس الملك سلمان للأندية، حيث يواجه النصر فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي في مرحلة دور الإقصائيات في دوري أبطال آسيا موسم 2023/2024.

النصر لم يحقق أي فوز له منذ التتويج بالبطولة العربية، حيث خسر أول مباراتين في دوري روشن أمام فريقي الاتفاق والتعاون، حيث أن الفوز غدًا على شباب الأهلي وقطع خطوة جيدة نحو التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، سيكون بمثابة مصالحة من اللاعبين للجماهير النصراوية التي أبدت غضبها على أداء الفريق، رغم التعاقد مع صفقات من العيار الثقيل مثل الكرواتي بروزوفيتش والسنغالي ساديو ماني والإيفواري سيكو فوفانا والبرازيلي أليكس تيليس.

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موعد مباراة النصر ضد شباب الأهلي

المباراة ستبدأ في تمام الثامنة والثلث مساءً بتوقيت السعودية حيث تقام على ملعب الأول بارك معقل النصر.

ومع الصفقات القوية التي تعاقد معها النصر لكن يبدو أن الفريق لايزال يُعاني بسبب عدم الانسجام بين اللاعبين.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

حول هذه الجزئية قال الناقد الرياضي طلحة أحمد: ” التعاون استحق الفوز لأنه كان الأفضل في كل شيء، والنصر دفاعيًا كان سيئًا وضغطه كان باهتًا، تسرع لاعبي النصر كان سببًا في الخسارة”.

أما الإعلامي الرياضي محمد العنزي فقال: “التعاون حقق الفوز لأنه يستحق، وخسارة النصر فضيحة إن جاز التعبير، والفريق بحاجة لمدافع”.

دوري أبطال آسيا ضمن بطولات يتنافس عليها العالمي

وينافس النصر على بطولات دوري روشن، دوري أبطال آسيا، كأس الملك، كأس السوبر السعودي، كما خسر الفرصة في الفوز بلقب دوري روشن الموسم الماضي في الجولة قبل الأخيرة لصالح نادي الاتحاد الذي تُوج باللقب وسيمثل السعودية في منافسات كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل في الرياض.

 

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