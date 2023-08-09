دوري روشن حصريًا على قنوات SSC

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أعلنت شبكة قنوات SSC، قبل قليل عن نقل منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023\ 2023 بشكل حصري عبر قنواتها.
وأشارت SSC في بيان رسمي، إلى أنه للموسم الثاني على التوالي، سيتم نقل منافسات دوري روشن على قنوات SSC من “شاهد” وجهاز GOBX، مع نخبة من نجوم التحيل والتعليق الرياضي على مستوى الوطن العربي.
وأضاف البيان: “يمكن للمشاهدين الاستمتاع بأعلى درجات الإثارة الكروية للمباريات والاستديوهات التحليلية بتقنية الصورة فائقة الدقة HD، بالإضافة إلى بعض المباريات المختارة بتنقية الصورة 4K، وذلك على باقة الرياضة من شاهد وجهاز GOBX.
وجاء في ختام بيان SSC عبر حسابها على منصة “إكس”: “ويمكن متابعة مباريات دوري المحترفين بتقنية الصورة SD، عبر كل من باقة VIP من شاهد، وكذلك عبر قنوات SSC التي تبث فضائيًا عبر القمر عربسات”.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 11 من شهر أغسطس، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الحزم، حيث يطمح كل منهما لتحقيق انطلاقة قوية وتحقيق الثلاث نقاط.