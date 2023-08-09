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دوري روشن حصريًا على قنوات SSC

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
دوري روشن حصريًا على قنوات SSC
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شبكة قنوات SSC، قبل قليل عن نقل منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023\ 2023 بشكل حصري عبر قنواتها.

القنوات الناقلة لدوري روشن

وأشارت SSC في بيان رسمي، إلى أنه للموسم الثاني على التوالي، سيتم نقل منافسات دوري روشن على قنوات SSC من “شاهد” وجهاز GOBX، مع نخبة من نجوم التحيل والتعليق الرياضي على مستوى الوطن العربي.

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دوري روشن السعودي
كأس البطولة – المصدر @SPL

وأضاف البيان: “يمكن للمشاهدين الاستمتاع بأعلى درجات الإثارة الكروية للمباريات والاستديوهات التحليلية بتقنية الصورة فائقة الدقة HD، بالإضافة إلى بعض المباريات المختارة بتنقية الصورة 4K، وذلك على باقة الرياضة من شاهد وجهاز GOBX.

وجاء في ختام بيان SSC عبر حسابها على منصة “إكس”: “ويمكن متابعة مباريات دوري المحترفين بتقنية الصورة SD، عبر كل من باقة VIP من شاهد، وكذلك عبر قنوات SSC التي تبث فضائيًا عبر القمر عربسات”.

كأس دوري روشن السعودي - الدوري السعودي
كأس الدوري – المصدر @SPL

الأهلي والحزم يفتتحان الموسم

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 11 من شهر أغسطس، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الحزم، حيث يطمح كل منهما لتحقيق انطلاقة قوية وتحقيق الثلاث نقاط.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

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