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سيُطلب من المسافرين الصعود على الميزان

دولة تقرر وزن المسافرين قبل صعوط الطائرة لسبب غريب

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
دولة تقرر وزن المسافرين قبل صعوط الطائرة لسبب غريب
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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سيُطلب من المسافرين الذين يسافرون على متن الخطوط الجوية الكورية في الأسابيع القليلة المقبلة اتخاذ خطوة إضافية غريبة قبل الصعود إلى الطائرة وهي الصعود على الميزان.

وزن المسافرين

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن الخطوط الجوية الكورية هي واحدة من شركات الطيران العديدة حول العالم التي يُطلب منها الحصول بشكل دوري على بيانات وزن الطائرة.

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قد يُطلب من المسافرين الذين يسافرون على متن الخطوط الجوية الكورية في الأسابيع القليلة المقبلة اتخاذ خطوة إضافية قبل الصعود إلى الطائرة، وهي الصعود على الميزان. الخطوط الجوية الكورية هي واحدة من شركات الطيران العديدة حول العالم التي يُطلب منها الحصول بشكل دوري على بيانات وزن الطائرة.

سبب غريب

ووفقًا لإعلان صادر عن شركة الطيران، سيؤثر البرنامج على بعض المسافرين المغادرين من مطار جيمبو الدولي (GMP) في الفترة من 28 أغسطس حتى 3 سبتمبر ومن مطار إنتشون الدولي (ICA) في الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر. وسيتم وزن كل من الركاب والأمتعة، ثم سيتم بعد ذلك مشاركة البيانات مع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في البلاد.

وأوضحت شبكة “سي إن إن أنه إذا كان الراكب يفضل عدم جمع بيانات وزنه، تؤكد الخطوط الجوية الكورية أنه يمكنه إلغاء حجزه عن طريق إخبار أحد الموظفين.

إجراءات سلامة الطيران

يُذكر أن شركات الطيران تلتزم بحساب الوزن القياسي للركاب كل خمس سنوات أو عندما تقتضي الظروف ذلك، وفقًا لإجراءات التحكم في وزن الطائرة وتوازنها التي حددتها كوريا الجنوبية.

ويلعب ذلك الإجراء دورًا في تحديد توزيع وزن الطائرة وتعزيز سلامة الطيران. وتساعد تلك البيانات شركات الطيران على اتخاذ القرارات بشأن احتياجات الوقود وتوزيع الوزن على متن الطائرة.

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