ذهبيو الشباب يعارضون انتقال حسان تمبكتي لـ الهلال

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كشفت تقارير إعلامية أن بعضًا من أعضاء مجلس إدارة نادي الشباب والأعضاء الذهبيين عارضوا قرار خالد الثنيان رئيس النادي ببيع حسان تمبكتي لنادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال الحساب الرسمي لـ قناة ” الكأس” القطرية عبر منصة ” إكس” : “أعضاء من مجلس إدارة الشباب والأعضاء الذهبيين يعارضون قبول خالد الثنيان عرض الهلال لضم تمبكتي، حيث فضّل عرض الهلال على عرض النصر الأعلى”.
وكانت تصريحات تمبكتي التي قال فيها إنه يريد الرحيل عن الشباب، جعلت خالد البلطان رئيس الشباب السابق يهاجم اللاعب حيث قال: “إدارة الثنيان سمحت لحسان تمبكتي الخروج للإعلام والحديث عن عقده، وما قامت به اعتبره (فيلم هندي) لبيع عقده من الإدارة، وأمر مخجل”.
وتابع رئيس نادي الشباب السابق حديثه للإدارة، قائلًا: “إذا كنت عاجزًا عن بقاء تمبكتي مع الشباب فوضني 48 ساعة فقط وسأبقيه لاعبًا للفريق، ويحمد ربه تمبكتي وفرنا له متطلباته”.
وأضاف: “تعاملت مع حسان تمبكتي بكل شهامة وقت إصابته ولم أفاوضه وقت ضعفه.. إذا أردت الخروج لا تذكر اسمي.. حسان أنت لاعب صغير والمستقبل أمامك لا تبني مسيرتك على كذبة”.
واختتم البلطان: “تمبكتي كان راتبه 33 ألف ريال شهريًّا ووصل لـ 850 ألفًا.. إذا كان تمبكتي يعتقد أن الكذب علي طريقه للخروج (عليه أن يخاف الله فيني).. أنا تركت الرياضة ولكن لا يضطروني للعودة حتى لا أجعلهم يندمون”.
أما الأمير عبدالرحمن بن تركي العضو الذهبي في نادي الشباب فقال لـ برنامج ” برا الـ 18″ على قناة SSC : “لم تتم استشارتنا في موضوع بيع عقد حسان تمبكتي؛ عدم إشاركنا هو عزلنا عن المشهد.
مصادر للكاس |
خالد آل ثنيان رئيس مجلس إدارة نادي #الشباب قرر قبول عرض #الهلال للتعاقد مع المدافع الدولي حسان تمبكتي مفضلا ذلك على عرض النصر الأعلى وسط معارضة من أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الذهبيين
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— قنوات الكاس (@alkasschannel) August 21, 2023