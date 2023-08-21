Icon

أردوغان: ارتفاع التضخم في تركيا مؤقت Icon قرار قضائي يمنع الذكاء الاصطناعي من حقوق التأليف والنشر Icon مقترح بإنشاء منصة إلكترونية لبيع المنتجات الزراعية بدلًا من أسواق الخضار Icon سقوط أعمدة الكهرباء في طريق عسفان بجدة بسبب الرياح والأمطار Icon تحالف بريكس سيملك وزنًا حقيقيًّا بضم السعودية Icon تحويل منزل هتلر لمركز للشرطة في النمسا Icon الهلال يتعاقد مع حسان تمبكتي رسميًّا Icon صاعقة رعدية تقتل يمنيًّا Icon ظهور جديد لزعيم فاغنر Icon فعالية طريفة للطلاب المستجدين بإحدى المدارس: تزلج بالإطارات! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
رئيس النادي رحب برحيله رغم عرض النصر المرتفع

ذهبيو الشباب يعارضون انتقال حسان تمبكتي لـ الهلال

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
ذهبيو الشباب يعارضون انتقال حسان تمبكتي لـ الهلال
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية أن بعضًا من أعضاء مجلس إدارة نادي الشباب والأعضاء الذهبيين عارضوا قرار خالد الثنيان رئيس النادي ببيع حسان تمبكتي لنادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الحساب الرسمي لـ قناة ” الكأس” القطرية عبر منصة ” إكس” : “أعضاء من مجلس إدارة الشباب والأعضاء الذهبيين يعارضون قبول خالد الثنيان عرض الهلال لضم تمبكتي، حيث فضّل عرض الهلال على عرض النصر الأعلى”.

قد يهمّك أيضاً
نجم أتلتيكو مدريد بديل زيلينسكي في الأهلي

نجم أتلتيكو مدريد بديل زيلينسكي في الأهلي

نفاد تذاكر حفل تقديم نيمار ومباراة الهلال ضد الفيحاء

نفاد تذاكر حفل تقديم نيمار ومباراة الهلال ضد الفيحاء

خالد البلطان يرد على تصريحات حسان تمبكتي

وكانت تصريحات تمبكتي التي قال فيها إنه يريد الرحيل عن الشباب، جعلت خالد البلطان رئيس الشباب السابق يهاجم اللاعب حيث قال: “إدارة الثنيان سمحت لحسان تمبكتي الخروج للإعلام والحديث عن عقده، وما قامت به اعتبره (فيلم هندي) لبيع عقده من الإدارة، وأمر مخجل”.

وتابع رئيس نادي الشباب السابق حديثه للإدارة، قائلًا: “إذا كنت عاجزًا عن بقاء تمبكتي مع الشباب فوضني 48 ساعة فقط وسأبقيه لاعبًا للفريق، ويحمد ربه تمبكتي وفرنا له متطلباته”.

وأضاف: “تعاملت مع حسان تمبكتي بكل شهامة وقت إصابته ولم أفاوضه وقت ضعفه.. إذا أردت الخروج لا تذكر اسمي.. حسان أنت لاعب صغير والمستقبل أمامك لا تبني مسيرتك على كذبة”.

واختتم البلطان: “تمبكتي كان راتبه 33 ألف ريال شهريًّا ووصل لـ 850 ألفًا.. إذا كان تمبكتي يعتقد أن الكذب علي طريقه للخروج (عليه أن يخاف الله فيني).. أنا تركت الرياضة ولكن لا يضطروني للعودة حتى لا أجعلهم يندمون”.

أما الأمير عبدالرحمن بن تركي العضو الذهبي في نادي الشباب فقال لـ برنامج ” برا الـ 18″ على قناة SSC : “لم تتم استشارتنا في موضوع بيع عقد حسان تمبكتي؛ عدم إشاركنا هو عزلنا عن المشهد.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة آسيا
الرياضة

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة...

الرياضة
إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام
العالم

إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام

العالم
ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول
الرياضة

ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول

الرياضة
القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية
السعودية اليوم

القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48...

السعودية اليوم
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.8 ريال
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا
السعودية اليوم

المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا

السعودية اليوم
لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة في الصين
العالم

لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة...

العالم
رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على عدة مناطق
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على...

السعودية اليوم