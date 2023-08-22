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انتقال اللاعب إلى الهلال أثار أزمة بين رئيس النادي والشبابيين

ذهبي شبابي: لا أحترم قرار خالد الثنيان بالتفريط في تمبكتي لـ الهلال

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ صباحاً
ذهبي شبابي: لا أحترم قرار خالد الثنيان بالتفريط في تمبكتي لـ الهلال
المواطن - فريق التحرير

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فجر ناصر الكنعاني العضو الذهبي في نادي الشباب مفاجأة من العيار الثقيل حول كواليس انتقال المدافع الدولي حسان تمبكتي من الشباب إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الهلال أعلن مساء أمس الاثنين عن ضمه تمبكتي صاحب الـ 24 عامًا قادمًا من الشباب حتى صيف 2027.

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غضب شبابي من قرار خالد الثنيان

وقال الكنعاني في برنامج “دورينا غير” على قناة السعودية: “لا أحترم قرار خالد الثنيان رئيس الشباب بالتفريط في اللاعب إلى الهلال، الشباب لم يكن يعاني من ديون ثقيلة حتى يتم اتخاذ قرار بالتفريط في اللاعب لنادي الهلال، لم نكن نوافق أو نرحب نحن كذهبيين بقرار رحيل اللاعب”.

وأضاف الكنعاني: “الأمير عبدالرحمن بن تركي والأمير خالد بن عبدالعزيز رفضا رفضًا تامًّا رحيل حسان لنادي الهلال، ورغم ذلك أصر خالد الثنيان على التفريط فيه لـ الهلال، لماذا والهلال قدم عرضًا قيمته 46 مليون ونصف المليون ريال، وكان عرض النصر 120 مليون ريال! ، إذا كنا نريد بيع اللاعب سيتم بيعه للنادي الذي تقدم بالعرض الأكبر”.

وتابع العضو الذهبي في الشباب: “الأمير خالد بن عبدالعزيز اتخذ قرارًا بمقاطعة العمل مع إدارة خالد الثنيان حتى رحيلها بعد قرار الثنيان برحيل حسان لـ الهلال رغم عدم الحاجة إلى ذلك”.

حسان تمبكتي

ميول الثنيان نقلت تمبكتي لـ الهلال

وفي وقت سابق، قال الناقد الرياضي بسام الدخيل: إن ميول خالد الثنيان رئيس نادي الشباب، الهلالية ساهمت في انتقال حسان إلى الهلال.

وتحدث بسام الدخيل قائلًا لـ برنامج “دورينا غير” على قناة السعودية: “خالد الثنيان رئيس الشباب ميوله هلالية وصديق للكثير من المؤثرين في البيت الهلالي، وربما علاقاته كانت السبب في ذهاب تمبكتي إلى الهلال”.

وأضاف الدخيل: “خالد الثنيان كان قال في اجتماعه مع الأعضاء الذهبيين بنادي الشباب إنه أعطى كلمة لنادي الهلال بأن اللاعب سيكون من نصيبهم، ولهذا هو وفى بالعهد”.

 

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