ذهول رونالدو لحظة إحراز شباب الأهلي هدفه الثاني

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بدت علامات الذهول على وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر وذلك بعد إحراز اللاعب الإماراتي يحيى الغساني، الهدف الثاني لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي مع بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين في الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وفي الدقيقة الـ 45 ومع بداية الشوط الثاني، سجل اللاعب الغساني الهدف الثاني لشباب الأهلي، حيث وقف نجم النصر، البرتغالي مصدومًا ومذهولًا لثوان معدودة قبل أن يستأنف الحكم اللعب.
خسارة النصر من شباب الأهلي، تعني إقصاء أصفر الرياض من دوري أبطال آسيا وفقدان الفرصة في المنافسة بالبطولة والفوز بها للتأهل لـ كأس العالم الأندية بالفترة المقبلة.
هدف ثاني لشباب الأهلي الإماراتي⚽#دوري_أبطال_آسيا#النصر_شباب_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/8ctsREU1hd
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 22, 2023