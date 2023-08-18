Icon

بيع أغلى صقر سعودي بنصف مليون ريال Icon سبب لجوء الوالدين للدلال والحماية المفرطة لأبنائهم Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon وظائف شاغرة للجنسين بمركز أرامكو الطبي Icon وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار Icon رأسية تاوامبا تمنح التعاون التفوق ضد النصر بالشوط الأول Icon لقطات لأغرب محاولة فاشلة لسرقة ماكينة صراف آلي Icon نقل 3 حالات بطائرة الإخلاء الطبي من دبي للسعودية Icon سبب تأخر انطلاقة مباراة الشباب والوحدة Icon 15 وظيفة شاغرة للجنسين بوزارة الحج والعمرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

رأسية تاوامبا تمنح التعاون التفوق ضد النصر بالشوط الأول

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
رأسية تاوامبا تمنح التعاون التفوق ضد النصر بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر ضد التعاون بتفوق التعاون بهدف دون رد، وذلك في الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

وسجل اللعب الكاميروني تاوامبا الهدف الأول لسكري القصيم في الدقيقة العشرين من ضربة رأسية.

قد يهمّك أيضاً
سبب لجوء الوالدين للدلال والحماية المفرطة لأبنائهم

سبب لجوء الوالدين للدلال والحماية المفرطة لأبنائهم

وظائف شاغرة في شركة المراعي بعدة تخصصات

وظائف شاغرة في شركة المراعي بعدة تخصصات

النصر ضد التعاون - دوري روشن

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى السعودية
السعودية اليوم

وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى السعودية

السعودية اليوم
المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل
الرياضة

المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل

الرياضة
مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة بعسير
السعودية اليوم

مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز...

أخبار رئيسية
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالرياض وجازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالرياض وجازان

أخبار أمنية
موضة رائجة على تيك توك.. آباء وأمهات يستغلون أبناءهم لكسب المال
آخر الاخبار

موضة رائجة على تيك توك.. آباء وأمهات...

آخر الاخبار
المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية
السعودية اليوم

المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية

السعودية اليوم
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
آخر الاخبار

الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

آخر الاخبار