رأسية تاوامبا تمنح التعاون التفوق ضد النصر بالشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة النصر ضد التعاون بتفوق التعاون بهدف دون رد، وذلك في الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.
وسجل اللعب الكاميروني تاوامبا الهدف الأول لسكري القصيم في الدقيقة العشرين من ضربة رأسية.
رأسية تاوامبا تعلن الهدف الأول للتعاون⚽️
النصر 0 × 1 التعاون#دوري_روشن_السعودي#النصر_التعاون | #SSC pic.twitter.com/QVLojy0Ast
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023