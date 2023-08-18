رأسية تاوامبا تمنح التعاون التفوق ضد النصر بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر ضد التعاون بتفوق التعاون بهدف دون رد، وذلك في الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

وسجل اللعب الكاميروني تاوامبا الهدف الأول لسكري القصيم في الدقيقة العشرين من ضربة رأسية.