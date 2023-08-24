رأسية ميتروفيتش تمنح الهلال التقدم ضد الرائد بالشوط الأول شراكة بين جامعة أم القرى ومستشفى الملك فيصل 5 فروع في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن والجوائز 4 ملايين ريال انهيار 9 مبانٍ شاهقة جراء الأمطار في الهند رأي بعض الطلاب في المناهج الدراسية الجديدة لافروف: غزو إيكواس للنيجر يعيد تكرار الأزمة الليبية 5 آلاف ضيف و500 متحدث يشاركون في مبادرة مستقبل الاستثمار وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية ليفربول: محمد صلاح ليس للبيع وظائف إدارية وفنية شاغرة بشركة ندى
أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مواجهة الرائد متفوقًا بهدف دون رد في الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن.
وسجل اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش أول هدف له في دوري روشن بعد انضمامه لأزرق الرياض في الدقيقة الـ 42 من ضربة رأسية.
وكان ميتروفيتش انضم لأزرق الرياض قادمًا من نادي فولهام الإنجليزي.
هدددددف!⚽
رأسية ميتروفيتش تمنح #الهلال أول الأهداف ⚽🔥
الرائد 0 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الرائد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/oAraNFamev
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 24, 2023