رأسية ميتروفيتش تمنح الهلال التقدم ضد الرائد بالشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مواجهة الرائد متفوقًا بهدف دون رد في الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن.

أول هدف لـ ميتروفيتش

وسجل اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش أول هدف له في دوري روشن بعد انضمامه لأزرق الرياض في الدقيقة الـ 42 من ضربة رأسية.

وكان ميتروفيتش انضم لأزرق الرياض قادمًا من نادي فولهام الإنجليزي.