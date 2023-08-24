رأي بعض الطلاب في المناهج الدراسية الجديدة

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أبدى عدد من الطلاب ترحيبهم بموضوعات المناهج الجديدة في السعودية التي بدأ تدريسها في العام الدراسي الجديد ضمن مسارات المرحلة الثانوية.
وبحسب تقرير لقناة العربية، عبر الطلاب عن سعادتهم بالمواد الدراسية الجديدة وأشادوا بدورها في تأهيل وتنمية مهارات الطلاب، وتنمية مهارات النقد لديهم.
كما رحب أحد الطلاب بموضوع الأمن السيبراني، ورحب آخر بمادة البحث والمصادر ودورها في تأهيل مهاراتهم في مجالات البحث والتقصي والمصادر.
#نشرة_الرابعة | بعد أسبوع على بدء الدراسة.. شاهد آراء طلاب على المناهج الجديدة في #السعودية pic.twitter.com/XvtLYeTVQq
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 24, 2023