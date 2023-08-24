رأي بعض الطلاب في المناهج الدراسية الجديدة

أبدى عدد من الطلاب ترحيبهم بموضوعات المناهج الجديدة في السعودية التي بدأ تدريسها في العام الدراسي الجديد ضمن مسارات المرحلة الثانوية.

سعادة وترحيب

وبحسب تقرير لقناة العربية، عبر الطلاب عن سعادتهم بالمواد الدراسية الجديدة وأشادوا بدورها في تأهيل وتنمية مهارات الطلاب، وتنمية مهارات النقد لديهم.

الأمن السيبراني

كما رحب أحد الطلاب بموضوع الأمن السيبراني، ورحب آخر بمادة البحث والمصادر ودورها في تأهيل مهاراتهم في مجالات البحث والتقصي والمصادر.