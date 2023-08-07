رؤساء خلف القضبان سبقوا ترامب في طريق المحاكمة

لم يكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أول رئيس سابق يتم محاكمته، فقد سبقه الكثير من الشخصيات السياسية الشهيرة على مستوى العالم، فليس ترامب فقط من تمت محاكمته، فهؤلاء قادة العالم أيضًا دخلوا في مشاكل قانونية وقبعوا خلف القضبان في بعض الأحيان.

محاكمة ترامب

وهناك تاريخ طويل من القادة الذين حوكموا قبل وأثناء وبعد تولي السلطة، فيما ظهر الرئيس السابق دونالد ترامب في قاعة محكمة بواشنطن الأسبوع الماضي في ثالث لائحة اتهام توجه له منذ تركه منصبه، وهو حدث غير مسبوق في الولايات المتحدة، ولكنه يجعل أمريكا في مساواة مع بقية دول العالم سواء النامية أو الكبرى التي شهدت محاكمات لكبار قادتها.

وأصبح دونالد ترامب، أول رئيس أمريكي سابق يمثل أمام المحكمة لمواجهة اتهامات جنائية، على الرغم من أن هذه الاتهامات هي الأولى من نوعها للولايات.

وفيما يلي بعض القادة السابقين الذين واجهوا أيضًا قفص الاتهام:

الأرجنتين

أُدينت نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا فرنانديز دي كيرشنر في عام 2022، بتهمة الاحتيال في قضية تعود إلى فترة توليها الرئاسة من 2007 إلى 2015. وحُكم عليها بالسجن ست سنوات وحُظرت مدى الحياة من تولي منصب سياسي.

البرازيل

أُدين الرئيس البرازيلي الحالي لولا دا سيلفا، في عام 2017، بعدما قاد البلاد في الفترة من 2003 إلى 2010، بتهم غسيل الأموال والفساد. وتم إلغاء حكم الإدانة في عام 2021، ليعود بعدها إلى السلطة.

كرواتيا

في عام 2020، أدين رئيس الوزراء الكرواتي السابق إيفو سانادر بالفساد وحُكم عليه بالسجن ثماني سنوات، ويقضي حاليًّا عقوبته.

فرنسا

في عام 2011، أدين الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، الذي توفي عام 2019، بالفساد وحكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ. كما أدين بتجارة النفوذ وخيانة الأمانة والاختلاس خلال فترة عمله كرئيس لبلدية باريس.

وأصبح نيكولا ساركوزي: في عام 2021، ثاني رئيس فرنسي سابق يُدان بالفساد واستغلال النفوذ. حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، اثنان منهم مع وقف التنفيذ.

ألمانيا

قدم الرئيس الألماني السابق كريستيان وولف في عام 2013، للمحاكمة بعد اتهامه بتلقي ومنح خدمات في منصبه، ولكنه وجدت المحكمة أنه غير مذنب في عام 2014.

باكستان

اعتقلت الشرطة الباكستانية عمران خان، أول أمس السبت، في مدينة لاهور عقب صدور حكم يقضي بسجنه 3 سنوات، وأدانت المحكمة خان لعدم إعلانه عن أموال حصل عليها من بيع هدايا تلقاها بسبب عمله في منصبه. وبصدور الحكم عليه بالسجن 3 سنوات أُسدل الستار على حياته السياسية، ودُق المسمار الأخير في نعش مسيرته السياسية.