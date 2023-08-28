المسحل: مانشيني لديه شغف كبير والسعودية أصبحت جاذبة للأسماء العالمية رؤى الصبان تكشف رد فعل امرأة حامل فتشت في هاتف زوجها روبرتو مانشيني: فخور بقيادتي المنتخب السعودي avilease تستحوذ على منصة تشغيل وتأجير طائرات ستاندرد تشارترد سبب استبعاد تمبكتي من مباراة الهلال والاتفاق برشلونة يحسم صفقة جواو كانسيلو سعود الطبية: يمكن استخدام قطرة العين للأذن سقوط تورنيدو أثناء مهمة تدريبية في الظهران ونجاة طاقمها وظائف شاغرة في مجموعة ديافيرم تراؤف تستقبل 1500 يتيم ويتيمة مع بداية العام الدراسي الجديد
روت المذيعة الإماراتية رؤى الصبان قصة امرأة حامل اكتشفت خيانة زوجها وعلاقته بامرأة أخرى، مما هدد حياة جنينهما بالتفكير في نهاية مأساوية.
وقالت رؤى الصبان في مقطع فيديو متداول على منصة “إكس”، إن المرأة استغلت أن زوجها دخل الحمام يستحم، لتمسك هاتفه وتكتب الباسورد الخاص به، وتبدأ في التفتيش فيه، فاكتشفت أمورًا وأشياء كان صعبًا عليها أن تكتشفها.
وأشارت رؤى الصبان إلى أن السيدة كانت حاملًا وكانت نفسيتها سيئة، وعندما اكتشفت خيانته ساءت أمورها أكثر لمدة شهرين، مؤكدة أنها فتشت في الوقت الخطأ.
ولفتت إلى أن المرأة ظلت في حيرة، لدرجة أنها فكرت في الإجهاض وإسقاط جنينها من أجل الانفصال من زوجها، لكن بعد ذلك اتصلت بدار الإفتاء وسألتها عن حكم الأمر، لتؤكد حرمته، لتحتفظ بعد ذلك بالجنين.