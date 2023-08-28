Icon

المسحل: مانشيني لديه شغف كبير والسعودية أصبحت جاذبة للأسماء العالمية Icon رؤى الصبان تكشف رد فعل امرأة حامل فتشت في هاتف زوجها Icon روبرتو مانشيني: فخور بقيادتي المنتخب السعودي Icon avilease تستحوذ على منصة تشغيل وتأجير طائرات ستاندرد تشارترد Icon سبب استبعاد تمبكتي من مباراة الهلال والاتفاق Icon برشلونة يحسم صفقة جواو كانسيلو Icon سعود الطبية: يمكن استخدام قطرة العين للأذن Icon سقوط تورنيدو أثناء مهمة تدريبية في الظهران ونجاة طاقمها Icon وظائف شاغرة في مجموعة ديافيرم Icon تراؤف تستقبل 1500 يتيم ويتيمة مع بداية العام الدراسي الجديد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
مشاهير
كادت أن تتخلص من فلذة كبدها

رؤى الصبان تكشف رد فعل امرأة حامل فتشت في هاتف زوجها

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٥ مساءً
رؤى الصبان تكشف رد فعل امرأة حامل فتشت في هاتف زوجها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

روت المذيعة الإماراتية رؤى الصبان قصة امرأة حامل اكتشفت خيانة زوجها وعلاقته بامرأة أخرى، مما هدد حياة جنينهما بالتفكير في نهاية مأساوية.

تفتيش في هاتف الزوج

وقالت رؤى الصبان في مقطع فيديو متداول على منصة “إكس”، إن المرأة استغلت أن زوجها دخل الحمام يستحم، لتمسك هاتفه وتكتب الباسورد الخاص به، وتبدأ في التفتيش فيه، فاكتشفت أمورًا وأشياء كان صعبًا عليها أن تكتشفها.

قد يهمّك أيضاً
ثنائية نونيز تُسقط نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول

ثنائية نونيز تُسقط نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول

قائد الدعم السريع يطرح 10 مبادئ لحل الأزمة السودانية

قائد الدعم السريع يطرح 10 مبادئ لحل الأزمة السودانية

وأشارت رؤى الصبان إلى أن السيدة كانت حاملًا وكانت نفسيتها سيئة، وعندما اكتشفت خيانته ساءت أمورها أكثر لمدة شهرين، مؤكدة أنها فتشت في الوقت الخطأ.

إجهاض الجنين

ولفتت إلى أن المرأة ظلت في حيرة، لدرجة أنها فكرت في الإجهاض وإسقاط جنينها من أجل الانفصال من زوجها، لكن بعد ذلك اتصلت بدار الإفتاء وسألتها عن حكم الأمر، لتؤكد حرمته، لتحتفظ بعد ذلك بالجنين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ البداية للمتدرب
السعودية اليوم

إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ...

السعودية اليوم
ترخيص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين
السعودية اليوم

ترخيص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي...

السعودية اليوم
لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق يحتاج إلى وقت
آخر الاخبار

لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق...

آخر الاخبار
إسبانيا تضبط أكبر شحنة للكوكايين في تاريخ البلاد
العالم

إسبانيا تضبط أكبر شحنة للكوكايين في تاريخ...

العالم
وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا “تبادل”
حصاد اليوم

وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا...

حصاد اليوم
إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول وبرد غدًا
السعودية اليوم

إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول...

السعودية اليوم
جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ
الرياضة

جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ

الرياضة
السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة
السعودية اليوم

السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة...

السعودية اليوم