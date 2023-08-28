رؤى الصبان تكشف رد فعل امرأة حامل فتشت في هاتف زوجها

روت المذيعة الإماراتية رؤى الصبان قصة امرأة حامل اكتشفت خيانة زوجها وعلاقته بامرأة أخرى، مما هدد حياة جنينهما بالتفكير في نهاية مأساوية.

تفتيش في هاتف الزوج

وقالت رؤى الصبان في مقطع فيديو متداول على منصة “إكس”، إن المرأة استغلت أن زوجها دخل الحمام يستحم، لتمسك هاتفه وتكتب الباسورد الخاص به، وتبدأ في التفتيش فيه، فاكتشفت أمورًا وأشياء كان صعبًا عليها أن تكتشفها.

وأشارت رؤى الصبان إلى أن السيدة كانت حاملًا وكانت نفسيتها سيئة، وعندما اكتشفت خيانته ساءت أمورها أكثر لمدة شهرين، مؤكدة أنها فتشت في الوقت الخطأ.

إجهاض الجنين

ولفتت إلى أن المرأة ظلت في حيرة، لدرجة أنها فكرت في الإجهاض وإسقاط جنينها من أجل الانفصال من زوجها، لكن بعد ذلك اتصلت بدار الإفتاء وسألتها عن حكم الأمر، لتؤكد حرمته، لتحتفظ بعد ذلك بالجنين.