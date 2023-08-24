رؤية مذنب بالعين المجردة في غضون أسبوعين

أكد موقع لايف ساينس أن العلماء أفادوا بأن مذنبًا تم اكتشافه حديثًا، يمكن أن يصبح في أقل من أسبوعين مرئيًّا بالعين المجردة، أوائل سبتمبر.

سقط باتجاه قلب النظام الشمسي

واكتشف المذنب (نيشيمورا) وهو يسقط باتجاه قلب النظام الشمسي من قبل المصور الفلكي الهاوي هيديو نيشيمورا في اليابان.

ونشأ المذنب من خارج نظامنا الشمسي، ومن المحتمل أن يتم قذفه مرة أخرى إلى الفضاء البينجمي بعد إجراء مساعدة جاذبية (مقلاع جاذبي) شديدة حول الشمس.

وقبل أن يغادر جوارنا الكوني إلى الأبد، من المرجح أن يصبح الجسم الجليدي أكثر سطوعًا بمقدار 100 مرة، ما يعني أنه سوف يلمع مثل نجم في سماء الليل.

وتشير ملاحظات المتابعة إلى أن الجسم، الملقب بالمذنب نيشيمورا، له مدار زائدي، وفقًا لموقع Spaceweather.com. والمدار الزائدي هو عندما يدور جسم ما حول جسم أكثر ضخامة، مثل الشمس، ما يمنح الجسم الأصغر طاقة كافية للهروب من جاذبية الجسم الأكبر.

ويعني مدار المذنب نيشيمورا أن هذه هي على الأرجح رحلته الأولى والأخيرة عبر النظام الشمسي الداخلي. ومن المحتمل أن يكون المذنب نشأ خارج نظامنا النجمي، ما يجعله ثالث جسم معروف بينجمي يتم اكتشافه على الإطلاق، بعد أومواموا- الذي اقترح بعض علماء الفلك أنه مركبة فضائية غريبة، والمذنب 2I/بوريسوف.

ومع ذلك، فمن الممكن أيضًا أن يكون المذنب نشأ من الأطراف الخارجية لسحابة أورت- وهي خزان من المذنبات والأجسام الجليدية خارج مدار نبتون، وظل يطفو على حافة النظام الشمسي لآلاف السنين قبل أن يقع في قبضة جاذبية الشمس.