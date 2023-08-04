رئيسة وزراء إيطاليا تقاضي مغنيًا شتمها على الهواء

تعتزم رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، مقاضاة بريان مولكو، أبرز مغنٍّ في فرقة بلاسيبو البريطانية، بعد أن كال الشتائم ضدها أثناء حفلة في إيطاليا.

شتائم على الهواء

وكان بريان مولكو قد شارك في حفلة للفرقة البريطانية في مهرجان خارج مدينة تورينو، شمالي إيطاليا، في يوليو الماضي.

وكال المغني الأمريكي البريطاني، خلال الحفل، وجه الشتائم ضد ميلوني، أمام 5 آلاف متفرج.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو يصرخ فيه مولكو: جورجيا ميلوني أنتِ فاشية وعنصرية، كما كال لها الشتائم.

تحرك قضائي

وقررت رئيسة الوزراء، التحرك قضائيًّا ضد المغني فرفعت عليه قضية تشهير، لكنها لم تعلّق على الأمر علنًا.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية، وبالفعل، خضع المغني للتحقيق من طرف الشرطة الإيطالية على خلفية “ازدراء المؤسسات” بعدما أبلغت السلطات المحلية عما حدث.

ويُعرف على رئيسة الوزراء الإيطالية المنتمية إلى حزب “إخوة إيطاليا” اليميني أنها لا تتسامح أبدًا مع ما يبدو إساءة لها أو اتهامات بلا أدلة.

ورفعت دعوى تشهير ضد محرري صحيفة “دوماني” المحلية زعمت أنها استغلت سلطتها لكي يرسو عطاء حكومي على شركة أحد أعضاء حزبها.

وطالبت بتعويضات، ومن المنتظر أن تنظر المحاكم الإيطالية في القضية في يوليو 2024.