رئيس أرامكو: نتائجنا القوية تعكس مرونتنا وقدرتنا على التكيف

قال المهندس أمين بن حسن الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين إن نتائجنا القوية تعكس مرونتنا وقدرتنا على التكيف خلال تقلبات السوق.

وأضاف “كما نواصل إظهار قدرتنا على المدى البعيد لتلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء العالم بمستويات عالية من الموثوقية. وبالنسبة لمساهمينا، فإننا نعتزم البدء في توزيع أول أرباح مرتبطة بالأداء في الربع الثالث”.

انتعاش الاقتصاد العالمي

وتابع:”تظل نظرتنا على المدى المتوسط إلى البعيد دون تغيير. ومع الانتعاش المتوقع للاقتصاد العالمي على نطاق واسع، إلى جانب النشاط المتزايد في قطاع الطيران، فإن استمرار الاستثمارات في مشاريع الطاقة ستكون ضرورية لحماية أمن الطاقة”.

وأضاف الناصر أن أرامكو تواصل العمل في أكبر برنامج إنفاقٍ رأسمالي في تاريخها، بهدف زيادة قدرتها على إنتاج النفط الخام والغاز وتوسيع أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق من خلال مشاريع البتروكيميائيات، مثل توسعة مصفاة ساتورب بقيمة 41.3 مليار ريال (11.0 مليار دولار) مع شركة توتال إنيرجيز، مبينا أن ذلك يُعد ضروريًا لتلبية الطلب في المستقبل.

حالة من التفاؤل

وأوضح أنهم لا يزالوا متفائلين بشأن إمكانات التقنيات الجديدة لتقليل الانبعاثات من أعمال الشركة التشغيلية، مشيرا إلى أن شحنات الأمونيا الزرقاء الأخيرة إلى آسيا تسلّط الضوء على اهتمام السوق المتزايد بإمكانات حلول الطاقة البديلة منخفضة الكربون”.

وكانت شركة أرامكو السعودية كشفت اليوم الاثنين عن تحقيقها أرباح خلال النصف الثاني بقيمة 12.8 مليار ريال، وذلك بعد الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو”6 أشهر”