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أكد أن بنشرها للوسطية ظل العالم ثابتًا

رئيس أهل السنة في توغو: السعودية هي عين الإسلام والمسلمين

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
رئيس أهل السنة في توغو: السعودية هي عين الإسلام والمسلمين
المواطن - واس

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أكد رئيس أهل السنة والجماعة بجمهورية توغو الشيخ عبدالجليل سليمان أن المملكة العربية السعودية هي عين الإسلام والمسلمين، وبنشرها للوسطية والاعتدال ظل العالم ثابتًا.

مؤتمر تواصل وتكامل

وأشاد سليمان في تصريح صحفي بالمؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها)، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة تحت شعار “تواصل وتكامل”.

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نهج السعودية

وأشار إلى أن من درس في السعودية وتخرج من جامعاتها من أبناء المسلمين في الخارج تأثروا في نهج السعودية وتمسكها بالكتاب والسنة ونشرها للوسطية والاعتدال، وقاموا بنشره بين الناس في بلدانهم.

وقدم الشكر والتقدير لقيادة السعودية الرشيدة على جهودها العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذها هذا المبادرات والبرامج والمؤتمرات على أكمل وجه.

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