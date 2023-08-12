رئيس أهل السنة في توغو: السعودية هي عين الإسلام والمسلمين

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أكد رئيس أهل السنة والجماعة بجمهورية توغو الشيخ عبدالجليل سليمان أن المملكة العربية السعودية هي عين الإسلام والمسلمين، وبنشرها للوسطية والاعتدال ظل العالم ثابتًا.
وأشاد سليمان في تصريح صحفي بالمؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها)، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة تحت شعار “تواصل وتكامل”.
وأشار إلى أن من درس في السعودية وتخرج من جامعاتها من أبناء المسلمين في الخارج تأثروا في نهج السعودية وتمسكها بالكتاب والسنة ونشرها للوسطية والاعتدال، وقاموا بنشره بين الناس في بلدانهم.
وقدم الشكر والتقدير لقيادة السعودية الرشيدة على جهودها العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذها هذا المبادرات والبرامج والمؤتمرات على أكمل وجه.