رئيس أوكرانيا: ليس لنا علاقة بوفاة بريغوجين

واحتفلت أوكرانيا بالذكرى الـ32 لعيد استقلالها يوم الخميس وسط إجراءات أمنية مشددة. وأعرب فولوديمير زيلينسكي في كلمة ألقاها بمناسبة الحدث في ساحة القديسة صوفيا في كييف عن اعتقاده بأن أوكرانيا قادرة على الحفاظ على استقلالها.

وقال زيلينسكي “لن نفقد قبضتنا عن استقلال أوكرانيا. نحن جميعًا متحدون في هذا الشعور”.

معرض للأسلحة

وأقيم معرض للأسلحة والمعدات العسكرية الروسية المدمرة في شارع خريشاتيك المركزي، حيث عُرضت دبابات ومدافع هاون ومركبات قتالية وبقايا صواريخ تم اعتراضها.

ومع ذلك، تم حظر الفعاليات العامة في العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد بسبب المخاوف من وقوع هجمات جديدة.

وحصلت أوكرانيا على استقلالها عن الاتحاد السوفييتي في 24 أغسطس عام 1991.