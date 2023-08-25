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فاغنر الآن تشكل تهديدًا أكبر

رئيس أوكرانيا: ليس لنا علاقة بوفاة بريغوجين

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٣ مساءً
رئيس أوكرانيا: ليس لنا علاقة بوفاة بريغوجين
المواطن - فريق التحرير

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أكد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده ليست متورطة في وفاة يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.

وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية: ليس لنا أي علاقة بهذا الأمر. الجميع يعي من له علاقة بذلك، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء.

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مجموعة فاغنر

من جهته، قال ماتيوش مورافيتسكي رئيس وزراء بولندا إنه يتوقع أن تشكل مجموعة فاغنر الآن تهديدًا أكبر إذ ستصبح تحت سيطرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد وفاة بريغوجين.

وقال مورافيتسكي في مؤتمر صحفي: أصبحت مجموعة فاغنر تحت قيادة بوتين. لندع الجميع يجيبون على السؤال بأنفسهم – هل سيكون الخطر أكبر أم أقل؟.. بالنسبة لي، هذا سؤال بلاغي.

ذكرى استقلال أوكرانيا

واحتفلت أوكرانيا بالذكرى الـ32 لعيد استقلالها يوم الخميس وسط إجراءات أمنية مشددة. وأعرب فولوديمير زيلينسكي في كلمة ألقاها بمناسبة الحدث في ساحة القديسة صوفيا في كييف عن اعتقاده بأن أوكرانيا قادرة على الحفاظ على استقلالها.

وقال زيلينسكي “لن نفقد قبضتنا عن استقلال أوكرانيا. نحن جميعًا متحدون في هذا الشعور”.

معرض للأسلحة

وأقيم معرض للأسلحة والمعدات العسكرية الروسية المدمرة في شارع خريشاتيك المركزي، حيث عُرضت دبابات ومدافع هاون ومركبات قتالية وبقايا صواريخ تم اعتراضها.

ومع ذلك، تم حظر الفعاليات العامة في العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد بسبب المخاوف من وقوع هجمات جديدة.

وحصلت أوكرانيا على استقلالها عن الاتحاد السوفييتي في 24 أغسطس عام 1991.

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