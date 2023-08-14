رئيس اتحاد مساجد فرنسا: السعودية تكثف الجهود لتوحيد صف المسلمين

كشف محمد موساوي رئيس اتحاد مساجد فرنسا ورئيس المجلس الفرنسي الإسلامي عن توصيات المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل”، الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمشاركة 150 عالمًا ومفتيًا من 85 دولة حول العالم.

توحيد صف المسلمين

وقال موساوي في تصريحات لصحيفة “المواطن” إن توصيات المؤتمر تطرقت إلى رفع الشكر وتثمين جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكل ما تقوم به السعودية من محاولات لجمع وتوحيد صف المسلمين.

وأضاف أنه كان هناك إشادة بالتواصل والتكامل الذي يجب أن يحدث بين الإدارات الدينية على المستوى العالمي وذلك لاستعمال جميع التجارب الناجحة وتعميمها والاستعانة بما تمكنه الآن وسائل التواصل والتقنية التي تفيد في الخير والشر.

ردع الانحلال

وحث على ضرورة الاستفادة من هذه الوسائل وأن تكون الفضيلة هي الوسيلة لردع الانحلال والإلحاد، موضحًا أن تجربة السعودية ومن بينها مؤتمر تواصل وتكامل الذي خرج بتوصية أن يكون اللقاء دوريًا بما يضمن حسن التواصل والمتابعة.