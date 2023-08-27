رئيس الأمر بالمعروف في الدوادمي يزور المحافظ ويُطلعه على برنامج “فاجتبوه لعلكم تفلحون” المدينة المنورة والأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية المسقي.. قرية تراثية عمرها يمتد لـ 1700 عام سقوط حافلة في وادٍ شمال باكستان يودي بحياة 6 أشخاص وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر برنامج التأهيل والإحلال نجل الأسطورة اليمني نسيم حميد يسحق خصمه التشيكي مستشار السيسي يدعو لتدابير للوقاية من متحور كورونا الجديد بمصر جامعة الأميرة نورة تعلن عن وظائف إدارية بنظام العقود تيسير التدرج في تطبيق عقوبات وغرامات المرور يقلل المخالفات 4 إرشادات للطلاب عند انتظار الحافلة المدرسية
التقى رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة الدوادمي الشيخ مشحن بن طنف العتيبي، محافظ الدوادمي سلطان بن سعد السديري، في مكتبه.
واستمع “السديري” خلال اللقاء لشرح تفصيلي عن برنامج (فاجتبوه لعلكم تفلحون) للتوعية بخطر المخدرات والتصدي لانتشارها، وثمن “السديري” الجهود التي تبذلها الهيئة.
كما نشرت هيئة محافظة رماح ذات البرنامج، في عدد من الأسواق والمحلات التجارية.
الجدير بالذكر أن البرنامج انطلق تزامناً مع الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات، بهدف بيان الحكم الشرعي لتحريم المخدرات، وإبراز خطرها وأضرارها على المجتمع، وإبراز جهود المملكة في محاربتها، وإسهام الرئاسة العامة مع الجهات المعنية في الحد من انتشارها، عبر الشاشات الرقمية واللوحات التوعوية.