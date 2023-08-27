رئيس الأمر بالمعروف في الدوادمي يزور المحافظ ويُطلعه على برنامج “فاجتبوه لعلكم تفلحون”

التقى رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة الدوادمي الشيخ مشحن بن طنف العتيبي، محافظ الدوادمي سلطان بن سعد السديري، في مكتبه.

واستمع “السديري” خلال اللقاء لشرح تفصيلي عن برنامج (فاجتبوه لعلكم تفلحون) للتوعية بخطر المخدرات والتصدي لانتشارها، وثمن “السديري” الجهود التي تبذلها الهيئة.

برنامج فاجتبوه لعلكم تفلحون

كما نشرت هيئة محافظة رماح ذات البرنامج، في عدد من الأسواق والمحلات التجارية.

خطر وأضرار المخدرات

الجدير بالذكر أن البرنامج انطلق تزامناً مع الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات، بهدف بيان الحكم الشرعي لتحريم المخدرات، وإبراز خطرها وأضرارها على المجتمع، وإبراز جهود المملكة في محاربتها، وإسهام الرئاسة العامة مع الجهات المعنية في الحد من انتشارها، عبر الشاشات الرقمية واللوحات التوعوية.