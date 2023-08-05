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بعد فوزه برئاسة النادي خلفًا لخالد البلطان

رئيس الشباب: مكالمة خالد بن سلطان أسعدتني

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٥ مساءً
رئيس الشباب: مكالمة خالد بن سلطان أسعدتني
المواطن - فريق التحرير

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أعرب خالد الثنيان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، عن سعادته بتهنئة ومباركة الأمير خالد بن سلطان له، وذلك بعد توليه رئاسة النادي خلفًا لخالد البلطان ولمدة 4 سنوات مقبلة.

وقال الثنيان عبر حسابه في “إكس” : ” أسعدني الرمز صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الذي دائمًا يؤكد دعمه ووقوفه مع جميع الإدارات باتصال هاتفي بارك لنا فيه تسلم رئاسة النادي وتمنى لنا التوفيق وتحقيق تطلعات محبي وعشاق الشباب، وبارك تأهل الفريق الكروي الأول لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية، متمنيًا استمرار وتميز الليث”.

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مشوار الشباب في البطولة العربية

وكان الليث تأهل لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية، محتلًا صدارة المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط بعد التعادل مع النصر والفوز على ناديي الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي في دور المجموعات.

وسيواجه الليث فريق الوحدة الإماراتي غدًا في ربع نهائي البطولة، حيث تقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

نادي الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

تعليق موسيماني

وكان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة الإماراتي تحدث عن مواجهة الشباب قائلًا: ” هذه البطولة مهمة بالنسبة لنا وأيضًا هي تحضير للدوري الإماراتي، الفرق السعودية لم تترشح بسهولة كانت هناك منافسة من الفرق الإفريقية وسنسعى للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة”.

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي قائلًا : “الكرة السعودية في تطور مستمر؛ ولديهم أجانب على مستوى عالٍ لذلك الضغط سيكون عليهم، نأمل أن نكون موفقين ونتأهل”.

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