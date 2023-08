رئيس الغابون المعزول يحث العالم على تحريره من الإقامة الجبرية

ظهر رئيس الغابون علي بن بونغو أونديمبا، في مقطع فيديو متداول على منصة “إكس”، من مكان إقامته الجبرية في مقره الرئاسي، وذلك بعد أن أعلن ضباط من الجيش اليوم الأربعاء، عن إنهاء النظام القائم في الغابون بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية والتي فاز فيها الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

ونشر حساب للأخبار يدعى “Mimi Mefo Info” على منصة “إكس”، مقطع فيديو يظهر من خلاله رئيس الغابون علي بن بونغو، يؤكد فيه أنه محتجز وقيد الإقامة الجبرية في مقره الرئاسي، مناشدًا العالم بالتحرك.

وقال ابن بونغو “أنا رئيس الغابون علي بن بونغو، أوجه رسالة لجميع الأصدقاء في جميع أنحاء العالم بالتحرك حيال احتجازي أنا وعائلتي من قبل هؤلاء الأشخاص.. ابني في مكان مجهول، وزوجتي في مكان آخر، وأنا هنا في المقر الرئاسي. الآن أنا هنا ولم يحدث شيء، ولا أعرف ما الذي يحدث.. لذا أناشدكم بالتحرك الحقيقي”.

وفور إعلان فوز بونغو رسميًا بحصوله على 64,27 % من الأصوات فجر اليوم الأربعاء، ظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكريًا عبر شاشة محطة “غابون 24” من القصر الرئاسي، تعلن إنهاء النظام القائم وحل مؤسسات الدولة.

ووضع رئيس الغابون قيد الإقامة الجبرية، محاطًا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة “الخيانة العظمى”، حسبما أعلن العسكريون الذين قاموا بانقلاب صباحًا.

"…Make noise, for the people here have arrested me…" Ali #Bongo Ondimba, President of #Gabon tells his friends abroad pic.twitter.com/hyu51MqgA8

— Mimi Mefo Info (@MimiMefoInfo) August 30, 2023