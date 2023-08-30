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بعد الانقلاب عليه من الجيش

رئيس الغابون المعزول يحث العالم على تحريره من الإقامة الجبرية

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٧ مساءً
رئيس الغابون المعزول يحث العالم على تحريره من الإقامة الجبرية
المواطن - فريق التحرير

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ظهر رئيس الغابون علي بن بونغو أونديمبا، في مقطع فيديو متداول على منصة “إكس”، من مكان إقامته الجبرية في مقره الرئاسي، وذلك بعد أن أعلن ضباط من الجيش اليوم الأربعاء، عن إنهاء النظام القائم في الغابون بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية والتي فاز فيها الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

رئيس الغابون في مقر إقامته الجبرية

ونشر حساب للأخبار يدعى “Mimi Mefo Info” على منصة “إكس”، مقطع فيديو يظهر من خلاله رئيس الغابون علي بن بونغو، يؤكد فيه أنه محتجز وقيد الإقامة الجبرية في مقره الرئاسي، مناشدًا العالم بالتحرك.

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وقال ابن بونغو “أنا رئيس الغابون علي بن بونغو، أوجه رسالة لجميع الأصدقاء في جميع أنحاء العالم بالتحرك حيال احتجازي أنا وعائلتي من قبل هؤلاء الأشخاص.. ابني في مكان مجهول، وزوجتي في مكان آخر، وأنا هنا في المقر الرئاسي. الآن أنا هنا ولم يحدث شيء، ولا أعرف ما الذي يحدث.. لذا أناشدكم بالتحرك الحقيقي”.

إنهاء النظام القائم في الغابون

وفور إعلان فوز بونغو رسميًا بحصوله على 64,27 % من الأصوات فجر اليوم الأربعاء، ظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكريًا عبر شاشة محطة “غابون 24” من القصر الرئاسي، تعلن إنهاء النظام القائم وحل مؤسسات الدولة.

ووضع رئيس الغابون قيد الإقامة الجبرية، محاطًا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة “الخيانة العظمى”، حسبما أعلن العسكريون الذين قاموا بانقلاب صباحًا.

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