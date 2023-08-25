Icon

القبض على مروج الحشيش والإمفيتامين في الحدود الشمالية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوروغواي بذكرى استقلال بلاده Icon توضيح هام من حساب المواطن بشأن دعم سبتمبر Icon سعر اليورو يتراجع قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي Icon دائرة الحكام: النصر لا يستحق ركلتي جزاء أمام الاتفاق والتعاون Icon أسما شريف منير تكشف عن رد فعل والدها بعد حلاقة شعرها Icon عبدالله الحمدان لـ سامي الجابر: شكرًا على دعمك ومساندتك Icon أسباب اطلاق سراح ترامب Icon السعودية والإمارات تحققان التوازن في مجموعة بريكس Icon شاموسكا أكثر المدربين وجودًا بـ دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أرجع ذلك إلى مرونة اقتصاد الولايات المتحدة

رئيس الفيدرالي الأمريكي: قد نرفع الفائدة مرة أخرى

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٤ مساءً
رئيس الفيدرالي الأمريكي: قد نرفع الفائدة مرة أخرى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، زيادة الفائدة خلال اجتماع المجلس المقبل في شهر سبتمبر القادم.

اقتصاد أمريكا

وقال باول خلال كلمته في قمة جاكسون هول، إن مرونة اقتصاد الولايات المتحدة قد تدفع الفيدرالي لتطبيق المزيد من زيادات الفائدة في الفترة المقبلة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

قد يهمّك أيضاً
62 مليون زيارة لمنصة معين الرقمية

62 مليون زيارة لمنصة معين الرقمية

الصندوق السعودي للتنمية يضع حجر الأساس لجسر مانقوكي في مدغشقر

الصندوق السعودي للتنمية يضع حجر الأساس لجسر مانقوكي في مدغشقر

وأشار باول إلى أن الاقتصاد الأمريكي، أكبر اقتصاد في العالم، ينمو بشكل أكبر من المتوقع، وأن الأسلوب الإنفاقي للمستهلكين متسارع، وهي اتجاهات يمكن أن تبقي الضغوط التضخمية مستمرة في البلاد.

معدلات التضخم

ويستهدف الفيدرالي الأمريكي الهبوط بمعدلات التضخم في البلاد إلى مستوى 2 %، وذلك من خلال تشديد في السياسة النقدية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليفاندوفسكي عن هاري كين: خارق سيفيد بايرن ميونخ
الرياضة

ليفاندوفسكي عن هاري كين: خارق سيفيد بايرن...

الرياضة
جدة تستضيف الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس
آخر الاخبار

جدة تستضيف الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس

آخر الاخبار
مدرب الشباب يكشف نقاط قوة الهلال
الرياضة

مدرب الشباب يكشف نقاط قوة الهلال

الرياضة
وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية
وظائف

وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية

وظائف
6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس
السعودية اليوم

6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس

السعودية اليوم
مجموعة سليمان الحبيب: نعمل على تقييم أضرار حريق مستشفى الرياض
السعودية اليوم

مجموعة سليمان الحبيب: نعمل على تقييم أضرار...

السعودية اليوم
زوار الروضة الشريفة يلتقطون الصور التذكارية وسط أجواء روحانية
السعودية اليوم

زوار الروضة الشريفة يلتقطون الصور التذكارية وسط...

السعودية اليوم
طريقة سعودية مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري
السعودية اليوم

طريقة سعودية مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري

السعودية اليوم