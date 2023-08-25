رئيس الفيدرالي الأمريكي: قد نرفع الفائدة مرة أخرى

القبض على مروج الحشيش والإمفيتامين في الحدود الشمالية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوروغواي بذكرى استقلال بلاده توضيح هام من حساب المواطن بشأن دعم سبتمبر سعر اليورو يتراجع قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي دائرة الحكام: النصر لا يستحق ركلتي جزاء أمام الاتفاق والتعاون أسما شريف منير تكشف عن رد فعل والدها بعد حلاقة شعرها عبدالله الحمدان لـ سامي الجابر: شكرًا على دعمك ومساندتك أسباب اطلاق سراح ترامب السعودية والإمارات تحققان التوازن في مجموعة بريكس شاموسكا أكثر المدربين وجودًا بـ دوري روشن
توقع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، زيادة الفائدة خلال اجتماع المجلس المقبل في شهر سبتمبر القادم.
وقال باول خلال كلمته في قمة جاكسون هول، إن مرونة اقتصاد الولايات المتحدة قد تدفع الفيدرالي لتطبيق المزيد من زيادات الفائدة في الفترة المقبلة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.
وأشار باول إلى أن الاقتصاد الأمريكي، أكبر اقتصاد في العالم، ينمو بشكل أكبر من المتوقع، وأن الأسلوب الإنفاقي للمستهلكين متسارع، وهي اتجاهات يمكن أن تبقي الضغوط التضخمية مستمرة في البلاد.
ويستهدف الفيدرالي الأمريكي الهبوط بمعدلات التضخم في البلاد إلى مستوى 2 %، وذلك من خلال تشديد في السياسة النقدية.