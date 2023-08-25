رئيس الفيدرالي الأمريكي: قد نرفع الفائدة مرة أخرى

توقع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، زيادة الفائدة خلال اجتماع المجلس المقبل في شهر سبتمبر القادم.

اقتصاد أمريكا

وقال باول خلال كلمته في قمة جاكسون هول، إن مرونة اقتصاد الولايات المتحدة قد تدفع الفيدرالي لتطبيق المزيد من زيادات الفائدة في الفترة المقبلة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأشار باول إلى أن الاقتصاد الأمريكي، أكبر اقتصاد في العالم، ينمو بشكل أكبر من المتوقع، وأن الأسلوب الإنفاقي للمستهلكين متسارع، وهي اتجاهات يمكن أن تبقي الضغوط التضخمية مستمرة في البلاد.

معدلات التضخم

ويستهدف الفيدرالي الأمريكي الهبوط بمعدلات التضخم في البلاد إلى مستوى 2 %، وذلك من خلال تشديد في السياسة النقدية.