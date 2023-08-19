رئيس المجلس العسكري بالنيجر: الحرب معنا لن تكون نزهة

دعا رئيس المجلس العسكري بالنيجر، اليوم السبت، شعبه للتأهب لمواجهة أي عمل عسكري محتمل، مؤكدًا أن بلاده لن تستلم لعقوبات إيكواس.

القبول بالحوار الوطني

وطالب رئيس المجلس العسكري في النيجر عبدالرحمن تشياني، في كلمته اليوم السبت، جميع الأحزاب والكيانات السياسية إلى حوار وطني شامل، وأضاف “جاهزون للدخول في أي حوار يقبله الشعب”.

وأضاف رئيس المجلس العسكري بالنيجر: “نشكر مالي وبوركينا فاسو وغينيا على مساعدتهم، لا نسعى للسلطة لكن لن نقبل بإخضاع إرادة الشعب”.

الرد على أي اعتداء

وأوضح رئيس المجلس العسكري أنه سيقوم بما يلزم وسيرد على أي اعتداء على بلاده، واعتبر أن تدخلات بعض الدول تنتهك سيادة بلدنا ويرفضها شعبنا.

ووصف عقوبات إيكواس بأنها غير إنسانية وتستهدف تقسيم بلدنا وشعبنا، وأوضح أنه لن يستسلم لعقوبات إيكواس التي تتسبب في خسارة المواد الطبية على الحدود

وأكد عبدالرحمن تشياني، أن أي تدخل من دول إيكواس سنعتبره احتلالاً، موضحًا أن إيكواس تخطط لتقسيم بلاده.

المرحلة المقبلة

وقال تشياني إن القوى الوطنية ستجتمع خلال 30 يومًا لإدارة المرحلة الانتقالية في النيجر.

وأكد أن الفترة الانتقالية في البلاد ستدوم 3 سنوات. وطالب كل القوى في البلاد إلى حوار وطني شامل لوضع أسس دستورية جديدة.