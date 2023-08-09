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يعيش بلا كهرباء ويتناول الأرز والمكرونة

رئيس النيجر المحتجز: أتناول أطعمة بلا تاريخ صلاحية

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٩ مساءً
رئيس النيجر المحتجز: أتناول أطعمة بلا تاريخ صلاحية
المواطن - فريق التحرير

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كشف رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم تفاصيل ظروف احتجازه، لافتًا إلى أنه “تحول إلى تناول الأرز الجاف والمكرونة”.

بلا كهرباء وأطعمة تالفة

وقال بازوم في رسائل نصية لشبكة “سي إن إن” الأمريكية إنه وعائلته بلا كهرباء منذ 2 أغسطس، كما حُرموا من أي اتصال مع الآخرين، بمن في ذلك طبيبه منذ 4 أغسطس.

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وأضاف رئيس النيجر: “هذا يعني أنني أصبحت أتناول فقط الأطعمة التي بلا تاريخ انتهاء صلاحية، كل شيء قابل للتلف انتهى لعدم توفر الكهرباء”.

ولفت: “إذا نفد الوقود فلن نستطيع أن نأكل شيئًا، إننا نأكل الأرز الجاف والمكرونة”.

الحوار بشأن أزمة النيجر

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية أن النظام العسكري المنبثق من الانقلاب في النيجر، أصبح غير مهتم بعروض الحوار من دول غرب إفريقيا والولايات المتحدة لتجنّب احتمال تدخّل عسكري بهدف إعادة النظام الدستوري.

وفي التفاصيل، وقبل يومين من انعقاد قمة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لبحث الوضع في النيجر، أبلغ المجلس العسكري الجماعة الاقتصادية التي كانت تريد إرسال وفد إلى نيامي، بأنه لا يستطيع المجيء في الوقت الحالي لأسباب “أمنية”.

وجاء في رسالة وزارة الخارجية في النيجر الموجّهة إلى ممثلية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في نيامي “السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها إكواس لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة”.

وتابعت الرسالة: “تبيّن أن إرجاء زيارة البعثة المقررة” ليوم الثلاثاء “إلى نيامي ضروري (…) في هذا الجو من التهديد بالعدوان على النيجر”، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن هذه الرسالة لم تشر إلى الاتحاد الإفريقي ولا إلى الأمم المتحدة، علمًا أن ممثلين لهما كانوا سيرافقون وفد إيكواس الى نيامي.

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