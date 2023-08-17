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رئيس سدايا يستقبل أبناء الشهداء في الرياض

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ مساءً
رئيس سدايا يستقبل أبناء الشهداء في الرياض
المواطن - واس

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التقى معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي اليوم، أبناء الشهداء في فعالية (صنّاع المستقبل) التي نظمتها سدايا بالتعاون مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد.

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اهتمام ورعاية

ورحب بأبناء الشهداء، مؤكدًا حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بهم واعتزازهما الدائم بما قدمه آباؤهم الذين أفنوا أرواحهم لنصرة الدين والذود عن مقدسات الوطن ومكتسباته.

خدمات سدايا

وتبادل الدكتور عبدالله الغامدي الحديث مع أبناء الشهداء في جو مفعم بالألفة والود، وتجوّل معهم في أركان الفعالية معربًا عن فخره بالالتقاء بهم وزيارتهم مقر سدايا والتعرّف على أبناء جيلهم في هذه الفعالية المخصصة لأجيال منسوبيها، وإلقاء الضوء على ما تقدمه سدايا لخدمة هذا الجيل والأجيال القادمة.


ونوه معاليه خلال اللقاء بدور صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين في تقديم التمكين والرعاية والحرص على تقديم برامج تضمن الحياة الكريمة لأبناء الشهداء وأسرهم بالإضافة دور الصندوق في تعزيز مبدأ الفخر والاعتزاز بما قدموا آبائهم من تضحيات، وفي ختام اللقاء قدم معاليه الهدايا التذكارية لأبناء الشهداء.

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