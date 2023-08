رئيس وزراء اليابان يأكل أسماك فوكوشيما علنًا لطمأنة العالم

وجه رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، رسالة مبطنة للعالم، من خلال ظهوره أمام الكاميرات، خلال تناوله أسماكًا تم اصطيادها من ساحل فوكوشيما، عقب تصريف أكثر من مليون لتر من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما التي دمّرها تسونامي عام 2011.

وسعى وزراء يابانيون وعلى رأسهم فوميو كيشيدا، للظهور خلال فيديوهات وهم يأكلون أسماك فوكوشيما؛ للتأكيد على أنها آمنة بعد تصريف المياه النووية، وللتأكيد على سلامة المياه والمأكولات البحرية اليابانية.

وتناول رئيس الوزراء كيشيدا وثلاثة من الوزراء أنواعًا من أسماك الساشيمي والأخطبوط والقاروص والتي تم اصطيادها قبالة ساحل فوكوشيما، بحسب شبكة “سكاي نيوز”.

