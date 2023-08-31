رئيس وزراء اليابان يأكل أسماك فوكوشيما علنًا لطمأنة العالم

وجه رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، رسالة مبطنة للعالم، من خلال ظهوره أمام الكاميرات، خلال تناوله أسماكًا تم اصطيادها من ساحل فوكوشيما، عقب تصريف أكثر من مليون لتر من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما التي دمّرها تسونامي عام 2011.

كيشيدا يأكل أسماك فوكوشيما

وسعى وزراء يابانيون وعلى رأسهم فوميو كيشيدا، للظهور خلال فيديوهات وهم يأكلون أسماك فوكوشيما؛ للتأكيد على أنها آمنة بعد تصريف المياه النووية، وللتأكيد على سلامة المياه والمأكولات البحرية اليابانية.

وتناول رئيس الوزراء كيشيدا وثلاثة من الوزراء أنواعًا من أسماك الساشيمي والأخطبوط والقاروص والتي تم اصطيادها قبالة ساحل فوكوشيما، بحسب شبكة “سكاي نيوز”.

Japanese ministers eat Fukushima fish to show it’s safe after nuclear plant wastewater is discharged. PM Kishida and three ministers had sashimi of flounder, octopus and seabass, caught off the Fukushima coast 👇 https://t.co/ipb0r8vHko pic.twitter.com/ZOKH7izh2e — Sky News (@SkyNews) August 30, 2023

تصريف مياه فوكوشيما النووية

يأتي ذلك بعد أن قررت الصين مقاطعة الأسماك اليابانية، بعد بدء طوكيو تصريف مياهها النووية في المحيط يوم الخميس، حيث صرحت الصين، بأن طوكيو لم تثبت أن المياه آمنة وأصدرت حظرًا على جميع المنتجات المائية القادمة من اليابان.

ونددت الصين، في 24 أغسطس، ببدء تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية المعالجة في المحيط الهادئ، واصفة الخطوة بأنها عمل “أناني وغير مسؤول”.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: “المحيط هو ملكية مشتركة للبشرية جمعاء ويشكل تصريف مياه ملوثة ناجمة عن محطة فوكوشيما النووية في البحر، عملًا غاية في الأنانية وعدم المسؤولية لا يراعي المصلحة العامة الدولية”.

العينات آمنة

كشفت السلطات اليابانية، نتائج عينات من مياه البحر أخذت بعد تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية المعالجة في المحيط الهادئ، مشيرة إلى أن الإشعاعات فيها تبقى ضمن المستويات الآمنة.

جاء ذلك وفق البيانات الرسمية التي ذكرتها شركة تيبكو المشغلة للمحطة اليابانية الجمعة الماضية، وسط قلق عالمي من خطر تلك المياه أو استخداماتها فيما بعد.