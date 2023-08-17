رابح صقر: كوشنا في السعودية على جميع عواصم العالم في الحفلات الغنائية

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قال الفنان رابح صقر: إن السعودية سيطرت على جميع عواصم العالم في الحفلات الغنائية بالرياض وجدة، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز العظيم في عالم الفن.
وقال صقر في لقاء له مع قناة الإخبارية، في السعودية: كوشنا على جميع عواصم العالم في الحفلات الغنائية.
وأشار الفنان رابح صقر إلى أن حفله الأول بعد جائحة كورونا في لندن.
وأحيا رابح صقر حفل في مدينة جدة يوم 21 يوليو الماضي، في ليلة طربية رائعة ضمن فعاليات تقويم جدة.
تتضمن فعاليات جدة عددًا من المهرجانات والفعاليات العالمية والثقافية والبحرية والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، كفعاليات لأول مرة على مستوى المملكة تعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه وبما يساهم من تعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بثقافة المملكة وحضارتها وإرثها والمواقع السياحية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.
فيديو | الفنان رابح صقر لـ #النشرة_الفنية: في السعودية "كوشنا" على جميع عواصم العالم في الحفلات الغنائية.. وحفلي هذا الأول لي بعد جائحة كورونا في لندن#الإخبارية pic.twitter.com/pHT5KOmbNJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 17, 2023