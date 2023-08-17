رابح صقر: كوشنا في السعودية على جميع عواصم العالم في الحفلات الغنائية

قال الفنان رابح صقر: إن السعودية سيطرت على جميع عواصم العالم في الحفلات الغنائية بالرياض وجدة، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز العظيم في عالم الفن.

جميع عواصم العالم

وقال صقر في لقاء له مع قناة الإخبارية، في السعودية: كوشنا على جميع عواصم العالم في الحفلات الغنائية.

وأشار الفنان رابح صقر إلى أن حفله الأول بعد جائحة كورونا في لندن.

حفل جدة

وأحيا رابح صقر حفل في مدينة جدة يوم 21 يوليو الماضي، في ليلة طربية رائعة ضمن فعاليات تقويم جدة.

فعاليات تقويم جدة

تتضمن فعاليات جدة عددًا من المهرجانات والفعاليات العالمية والثقافية والبحرية والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، كفعاليات لأول مرة على مستوى المملكة تعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه وبما يساهم من تعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بثقافة المملكة وحضارتها وإرثها والمواقع السياحية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.