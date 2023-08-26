رباعية لـ ميلان ضد تورينو

انتهت مباراة ميلان ضد تورينو مساء السبت بفوز نادي ميلان برباعية لهدف في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي.

ميلان ضد تورينو

وكان ميلان سجل الهدف الأول عبر الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة الـ 33 ثم تعادل اللاعب بيير شورس في الدقيقة الـ 36.

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة ميلان ضد تورينو، سجل فريق ميلان هدفين عبر كل من الفرنسي جيرو ومواطنه ثيو هيرنانديز في الدقيقتين الـ 43 والـ45.

وفي الشوط الثاني سجل جيرو هدفه الثاني والرابع لميلان في الدقيقة الـ 65.

وبعد المباراة، أصبح رصيد ميلان 6 نقاط في صدارة الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد تورينو عند 4 نقاط.

مباريات السبت في الدوري الإيطالي

وكانت مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، انطلقت السبت بفوز مونزا على إمبولي بثنائية دون رد، وفاز فروسينوني على أتالانتا بهدفين لهدف، بينما فاز هيلاس فيرونا على روما بثنائية لهدف.

وفي يوم الأحد، تُستكمل مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، حيث يلعب يوفنتوس ضد بولونيا في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وفي نفس التوقيت يلعب فيورنتينا ضد ليتشي، أما في العاشرة إلا ربع سيلعب لاتسيو ضد جنوى، ونابولي ضد ساسولو في نفس التوقيت.

يذكر أن ميلان كان فاز في الجولة الأولى على فريق بولونيا بهدفين دون رد، حيث شهد الشوط الأول تقدم الروسونيري بهدفين عبر كل من الفرنسي أوليفيه جيرو والأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقتين الـ 11 والـ 21.

وفي الشوط الثاني حافظ الروسونيري على تفوقه لتنتهي المباراة بالفوز 2/ 0 في مباراة أُقيمت على ملعب “ريناتو دال آرا” معقل فريق بولونيا.