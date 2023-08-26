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بسبب الحديث عن صفقة حسان تمبكتي

رجاء الله السلمي: تمت إحالة شكوى ماجد المرزوقي لاتحاد القدم بحكم الاختصاص

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً
رجاء الله السلمي: تمت إحالة شكوى ماجد المرزوقي لاتحاد القدم بحكم الاختصاص
المواطن - فريق التحرير

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قال رجاء الله السلمي المتحدث الرسمي لـ وزارة الرياضة إنه تم تحويل شكوى ماجد المرزوقي مدير الاحتراف بنادي الشباب لـ ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في حينها بحكم الاختصاص وذلك بسبب صفقة حسان تمبكتي.

وكتب السلمي عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” إشارة إلى ما تم تداوله اليوم من حديث منسوب لمدير الاحتراف بنادي الشباب ماجد المرزوقي، أود الإيضاح أنه قد وردت الشكوى المشار لها إلى سمو وزير الرياضة، وتمت إحالتها في حينه لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بحكم الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، والنظر في مضمون الشكوى، والتحقق منها، وتطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الاتحاد”.

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 ماجد المرزوقي يخرج عن صمته

وكان المرزوقي، خرج عن صمته كاشفًا كواليس صفقة انتقال حسان تمبكتي من الشباب إلى الهلال حيث تسببت تلك الصفقة في إثارة الجدل في الوسط الرياضي السعودي في الأيام القليلة الماضية.

وقال ماجد المرزوقي عبر حسابه في منصة “إكس”: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود إفادة الوسط الرياضي عامة ونادي الشباب حاصة أنني قمت بمخاطبة سمو وزير الرياضة الله يحفظه، وشرح كافة الأمور بخصوص الطلب المرفوع على نظام Tms من نادي الهلال”.

وأضاف المرزوقي: “حيث إن نص المادة الـ 12 يقول إن مدير الاحتراف وأوضاع اللاعبين مسؤول عن التالي وهو معالجة عمليات الانتقال المحلية للاعبين في نظام مطابقة الانتقال المحلي والتحقق من جميع الأوراق والمستندات قبل رفعها على النظام، وحيث إن ما أقوم به يعد مسؤولية على فإني أقوم بالتحقق من جميع الأوراق والمستندات قبل رفعها ولوجود شكوك لدي تم توضيحها لسموه”.

وتابع: “ولما أجده من ضغوط من لجنة الاحتراف في اتحاد القدم السعودي لإكمال الطلب عبر النظام، وحيث أرفقت لسموه جميع المخاطبات التي تم اتخاذها وما وردني من ردود من اللجنة التي تطالبني بإكمال الطلب دون التحقق وإلا سيتم تطبيق الامتناع عن تنفيذ تعليمات اللجنة حيث إن مخالفتها يعد مخالفة نظامية وفقًا للمادة 65 وهي المادة المعنية بعقوبة مدراء الاحتراف، وعليه طلبت من سمو وزير الرياضة حمايتي كشخص مسؤول يقوم بعمله من جميع الضغوط التي أواجهها، وكذلك توجيهي بما يكون مناسب، وعليه أفيد الوسط الرياضي عامة ونادي الشباب خاصة بأنني لن أقبل أي توجيه إلا من سموه الكريم”.

 

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