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ضربت شجرة بالقرب من شتوتجارت الألمانية

رجل يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته جراء صاعقة بألمانيا

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٨ مساءً
رجل يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته جراء صاعقة بألمانيا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام محلية، أن رجلًا لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته جراء صاعقة برق ضربت شجرة بالقرب من مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا أمس السبت.

توفي في المستشفى

وفي التفاصيل، أعلنت الشرطة في مدينة رويتلنجن أن الرجل توفي في المستشفى اليوم الأحد.

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ووقعت إصابة خطيرة للرجل بعد ظهر أمس السبت، عندما كان يجلس على طاولة تحت الشجرة في مطعم رحلات في منطقة أونترانزينجن جنوب شرق مدينة شتوتجارت.

وتسببت العاصفة أمس في إصابة ما مجموعه ستة أشخاص رجح متحدث باسم الشرطة أنهم ربما احتموا بالشجرة.

كذلك تسببت صاعقة البرق التي ضربت الشجرة أيضًا في حدوث إصابات خطيرة لصبي 11 عامًا وامرأة 43 عامًا.

إصابات متعددة

وذكرت الشرطة مساء اليوم أن المرأة لا تزال تعاني خطورة على حياتها وتتلقى العلاج في قسم الرعاية المركزة، فيما يعالج الصبي في القسم الداخلي في المستشفى.

وأسفر الحادث أيضًا عن إصابة امرأة أخرى 40 عامًا، وأُصِيْبَ ابنا هذه المرأة بصدمة، وهما ولد عمره أربعة أعوام وبنت عمرها قرابة 11 شهرًا، وأفادت بيانات الشرطة بأن هذين الطفلين كانا موجودين في مقطورة دراجة أثناء وقوع الصاعقة.

وتلقى المصابون إسعافات أولية قبل نقلهم إلى المستشفى. وتم نقل الصبي على متن مروحية إنقاذ.

وتواجدت خدمة إنقاذ بقوات كبيرة في مكان الحادث ومعها أطباء طوارئ. وقدمت خدمة ما بعد الطوارئ الرعاية للمسعفين الأوليين وشهود العيان.

وتابعت الشرطة أن نحو 15 شخصًا التمسوا الحماية في حظيرة عندما وقعت الصاعقة، وكانت العديد من الصواعق وقعت أمس في ولاية بادن-فورتمبرج في ألمانيا بعضها أصاب منازل.

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