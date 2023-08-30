رحلة استثنائية مع عروض موانا المذهلة من ديزني أون آيس

أعلنت منصة عيشها التابعة للهيئة العامة للترفيه، عن عرض عروض موانا المذهلة من ديزني أون آيس، ومغامرات موانا في بولياقارد رياض سيتي.

عروض موانا

وقالت منصة عيشها في منشور عبر منصة إكس: مستعدين للمغامرات؟ موانا بتاخذكم في رحلة استثنائية مع عروضها المذهلة من ديزني أون آيس، في منطقة بوليفارد رياض سيتي، مستمرّين لتاريخ 20 سبتمبر.

فعاليات ترفيهية متنوعة

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن أبرز فعالياتها وأنشطتها الترفيهية عبر منصة عيشها، والتي تعكس توجه السعودية الجديد المفعم بالحيوية وحب الحياة لإحداث نقلة نوعية في المجتمع والاقتصاد السعودي.

منصة عيشها

الشعار المرفوع لمنصة عيشها يعبر بأبسط طريقة عن ما تشهده السعودية من مواسم الترفيه خصوصًا في فعاليات الرياض وليالي الرياض، فشعار المنصة Enjoy Saudi، أي اقضِ أجمل الأوقات في السعودية.

لذلك أطلقت منصة عيشها المنبثقة عن هيئة الترفيه لتكون حاضنة لصناعة الترفيه والتخطيط لمواسم ومهرجانات السعودية في كافة مناطق السعودية.