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ابتداءً من يوم 10 لـ 12 أغسطس

رحلة للفضاء ينتظرها جمهور مسرحية نجم وضي بالقصيم

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٢ مساءً
رحلة للفضاء ينتظرها جمهور مسرحية نجم وضي بالقصيم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منصة عيشها، اليوم الجمعة، عن موعد العرض المسرحي الحالم “نجم وضي” الذي يقام بمركز الملك خالد الحضاري ضمن جولة المملكة أيام 10- 12 أغسطس الجاري.

وأوضحت المنصة الرسمية للفعاليات الترفيهية، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه سيتم العرض المسرحي ابتداءً من يوم 10 إلى 12 أغسطس الجاري بمركز الملك خالد الحضاري بالقصيم.

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ولفتت منصة عيشها إلى أن التذاكر متاحة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة بالضغط هنا.

أحداث المسرحية

تو ذا مون هو عرض مسرحي حالم ومميز يقدمه مجموعة من نجوم الكوميديا، يتحدث عن حلم “نجم وضي” في الوصول للقمر، وفي وسط العرض تتغير الأحداث بشكل غير متوقع.

منصة عيشها

وتتيح منصة عيشها، لزوارها إمكانية التعرف على كل المعلومات التي يحتاجونها حول الأنشطة والفعاليات الترفيهية في جميع مناطق المملكة وعلى مدار العام، بما فيها إمكانية التعرف على أقرب الفعاليات من مواقعهم الجغرافية.

 

 

 

 

 

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