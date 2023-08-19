رحلة نيمار للرياض عبر الخطوط السعودية الأكثر متابعة عبر فلايت رادار 24

مازالت أخبار اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، تتصدر مواقع البحث ووكالات الأنباء المحلية والعالمية، عقب وصوله إلى الرياض بعدما هبطت طائرته في مطار الملك خالد الدولي وذلك تمهيدًا للانضمام إلى صفوف أزرق الرياض.

رحلة نيمار الأكثر متابعة

وكانت رحلة نيمار الجوية من أوروبا إلى الشرق الأوسط على متن طائرة بوينج 747 هي الرحلة الأكثر تعقبًا عبر موقع FlightRadar24.com، وهو الموقع المختص بعرض المعلومات في الوقت الفعلي عن حركة الطائرات التجارية.

وفور نزول نيمار من الطائرة قوبل النجم البرازيلي بترحاب كبير حيث حصل على مشروب القهوة السعودي وقامت الجماهير بتحيته، حيث قام أحدهم بمنحه باقة ورود بعد وصوله.

رحلة نيمار على متن الخطوط السعودية

وتعد طائرة بوينج 747 المستخدمة في رحلة نيمار، مملوكة لشركة المملكة القابضة، التي لديها استثمارات كبيرة في سوق الطيران السعودي، بينما يمتلك نيمار أسطولًا من النقل الجوي الخاص، بما في ذلك طائرتان خاصتان وطائرة هليكوبتر تحت تصرفه.

في حين أنه من الشائع بالنسبة للمشاهير والشخصيات الرياضية السفر بطائراتهم الخاصة، إلا أن نجم كرة القدم البرازيلي نيمار قرر السفر من أوروبا إلى الشرق الأوسط أمس على متن طائرة خاصة مملوكة للسعودية من طراز بوينج 747، والتي كانت الرحلة رقم واحد عبر موقع FlightRadar24.com.

تفاصيل رحلة نيمار إلى الرياض

وحلقت طائرة خاصة سعودية من طراز بوينج 747-400 في 18 أغسطس من مطار باريس لو بورجيه (LBG) إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض (RUH). وبعد رحلة استغرقت أقل من ست ساعات، هبطت في الرياض الساعة 18:05.

وينتمي هيكل الطائرة البالغ من العمر 31 عامًا إلى شركة المملكة القابضة، وهي شركة قابضة مقرها الرياض قامت بالعديد من الاستثمارات داخل البلاد. عند النظر في سوق الطيران في المملكة العربية السعودية، تمتلك المملكة القابضة حصصًا كبيرة في طيران ناس و NasJet ، وهي شركة طيران خاصة تقدم خدمات كاملة في المملكة العربية السعودية.

عروض حفل نيمار

قدم نادي الهلال، نجمه البرازيلي نيمار اليوم في حفل ضخم ومميز شهده 60 ألف مشجع لـ الهلال في جنبات ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وذلك قبل بدء مباراة الهلال والفيحاء في الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهد الجمهور الحاضر عروض بالألعاب النارية والطائرات المسيّرة كما حدث في حفل تقديم الاتحاد لنجمه الفرنسي كريم بنزيما وحفل تقديم النصر لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وشهد حفل نيمار اليوم، تقديم كذلك مواطنه مالكوم والحارس المغربي ياسين بونو المنضمين حديثًا للزعيم.