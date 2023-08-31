ردة فعل الألمان عند رؤية سيارة سعودية في بلادهم

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وثقت مواطنة ردة فعل الأوروبيين عندما يرون لوحة سيارة سعودية في بلادهم، حيث تقضي الفتاة برفقة أسرتها رحلة سياحية في ألمانيا.
وأظهر الفيديو اندهاش وانبهار الأجانب بالسيارة التي تحمل لوحات سعودية وكيف يقومون بالنظر إليها بإعجاب ورغبتهم في تصويرها والبحث عن معلومات عن السعودية.
وازداد إدراك العالم بقوة السعودية وتقدمها والتنمية التي حققتها في الفترة الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، وأصبح السياح الأجانب الذين يأتون إلى السعودية ينبهرون بمستوى الأمن والتقنية والرخاء وتوفير سبل الرفاهية للمواطنين والمقيمين مقارنة ببلادهم.
وكشفت إحصاءات أن السياح السعوديين بالخارج يمثلون أحد أكثر الجنسيات إنفاقًا في الرحلات الخارجية، وهم في صدارة السياح العرب إنفاقاً وعددًا، وتتنافس العديد من الدول لاستقطاب السائح السعودي، ويقدر عدد السعوديين الذين يسافرون للخارج للسياحة بصفة منتظمة بـ 13 مليون سائح سنويًا.
وقفز إنفاق السعوديين على السياحة خارج السعودية خلال عام 2022 الى أعلى رقم تاريخي بما يقارب من 43% مقارنة بعام 2019 قبل الجائحة، حيث أنفق السعوديون نحو 88 مليار ريال (23.5 مليار دولار) على السياحة بالخارج في عام 2022.