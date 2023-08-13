Icon

أدلة جديدة ومفاجآت بشأن تلاعب ترامب بنتائج انتخابات 2020 Icon حركة الشمس سبب حدوث الفصول الأربعة Icon رقم سلبي لـ محمد صلاح بعد تعادل ليفربول ضد تشيلسي Icon القنوات الناقلة لـ مباراة خيتافي ضد برشلونة Icon ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل توتنهام وليفربول Icon ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على سلاسل الغذاء العالمية Icon 21 قتيلاً بسبب انزلاق التربة في الصين Icon انفجار في مدينة روسية بسبب مسيرة أوكرانية Icon مصري يُثير الجدال بعد طرحه آيفون 16 قبل الشركة الأمريكية Icon الأردن يسقط مسيرة محملة بالمخدرات قادمة من سوريا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
رد من خلالها على تعليق علي البليهي بعد الخسارة أمس

رد سامي الجابر يثير الجدل بعد تتويج النصر

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ مساءً
رد سامي الجابر يثير الجدل بعد تتويج النصر
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أثار رد سامي الجابر نجم الهلال الأسبق على منشور علي البليهي مدافع أزرق الرياض بعد خسارة كأس الملك سلمان للأندية أمس، الجدل، حيث تُوج النصر باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وكان علي البليهي قال في منشور له عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” أي بطولة كانت أمام الهلال ولو كانت رسمية أو حتى ودية، نعتبرها هدفًا لأننا ندري أنها تسعدكم يا كبار آسيا، العذر منكم وسامحونا والله يقدرنا نسعدكم قريبًا”.

قد يهمّك أيضاً
الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف الصحي بأحياء الملك عبدالله والمونسية

الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف الصحي بأحياء الملك عبدالله والمونسية

سكان أم درمان السودانية يغادرون منازلهم بسبب الاشتباكات

سكان أم درمان السودانية يغادرون منازلهم بسبب الاشتباكات

ورد سامي الجابر قائلًا: ” هارد لك يا بطل، نعم لا نرضى إلا بالذهب، رغم أنكم حققتم نتائج مشرفة فياسًا بجاهزية الفريق وتكامله والقادم أفضل بإذن الله، أفضلية خصوم الهلال ك ” مذنب هالي” لا تتكرر كثيرًا، فرحتم يوم وأفراحنا مواسم”.

جماهير النصر ترد على سامي الجابر

جماهير النصر اعتبرت رد سامي الجابر تقليلًا من إنجاز النصر بالفوز بالبطولة وهاجمته، وأكدت على أن فوز النصر بالبطولة قد سبب له الآلم، كون التتويج جاء على حساب فريقه المفضل وهو الهلال.

وبالأمس، احتفل البرازيلي تاليسكا نجم نادي النصر بالفوز بلقب كأس الملك سلمان للأندية على حساب نادي الهلال ، وذلك بوضع علم ناديه في منتصف ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، مقلدًا الاحتفال الشهير للاعب علي البليهي لاعب الهلال.

 

وكان علي البليهي صنع احتفاله الشهير بوضع علم الهلال في منتصف ملعب النصر ” مرسول بارك” آنذاك بعد الفوز على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم 19 أكتوبر من عام 2021، ليعود تاليسكا ويكرر نفس الأمر بعد مرور عامين، ولكن تلك المرة بعد الفوز على الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال النجم البرازيلي بعد وضع العلم في مقطع فيديو متداول: ” ما شاء الله، ما شاء الله، هذا هو النصر”.

وحاول اللاعب علي البليهي بعد نهاية مباراة الأمس، منع اللاعب البرازيلي من وضع العلم في منتصف الملعب حتى لا يقلد احتفاله لكن لاعبي الفريقين تدخلوا لتهدئة الأمور بين تاليسكا والبليهي، حتى قام نجم النصر بتنفيذ احتفاله ووضع العلم في منتصف الملعب.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن يثير غضب الجمهوريين بسبب أوكرانيا
حصاد اليوم

بايدن يثير غضب الجمهوريين بسبب أوكرانيا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر
وظائف

وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر

وظائف
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق
السعودية اليوم

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة على...

السعودية اليوم
20 مليون سوداني مهددون بالجوع
العالم

20 مليون سوداني مهددون بالجوع

العالم
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن خطف عدة نساء وفعل بهن الفاحشة قسرًا
أخبار أمنية

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن خطف عدة...

أخبار أمنية
هروب زوار من متنزه في تنومة بسبب الرياح الشديدة
آخر الاخبار

هروب زوار من متنزه في تنومة بسبب...

آخر الاخبار
الجماهير تختار الأفضل بين فالكاو وإبراهيموفيتش وتيفيز
الرياضة

الجماهير تختار الأفضل بين فالكاو وإبراهيموفيتش وتيفيز

الرياضة
15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10 مدن سعودية
السعودية اليوم

15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10...

السعودية اليوم