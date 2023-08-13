رد سامي الجابر يثير الجدل بعد تتويج النصر

أثار رد سامي الجابر نجم الهلال الأسبق على منشور علي البليهي مدافع أزرق الرياض بعد خسارة كأس الملك سلمان للأندية أمس، الجدل، حيث تُوج النصر باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وكان علي البليهي قال في منشور له عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” أي بطولة كانت أمام الهلال ولو كانت رسمية أو حتى ودية، نعتبرها هدفًا لأننا ندري أنها تسعدكم يا كبار آسيا، العذر منكم وسامحونا والله يقدرنا نسعدكم قريبًا”.

ورد سامي الجابر قائلًا: ” هارد لك يا بطل، نعم لا نرضى إلا بالذهب، رغم أنكم حققتم نتائج مشرفة فياسًا بجاهزية الفريق وتكامله والقادم أفضل بإذن الله، أفضلية خصوم الهلال ك ” مذنب هالي” لا تتكرر كثيرًا، فرحتم يوم وأفراحنا مواسم”.

جماهير النصر ترد على سامي الجابر

جماهير النصر اعتبرت رد سامي الجابر تقليلًا من إنجاز النصر بالفوز بالبطولة وهاجمته، وأكدت على أن فوز النصر بالبطولة قد سبب له الآلم، كون التتويج جاء على حساب فريقه المفضل وهو الهلال.

وبالأمس، احتفل البرازيلي تاليسكا نجم نادي النصر بالفوز بلقب كأس الملك سلمان للأندية على حساب نادي الهلال ، وذلك بوضع علم ناديه في منتصف ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، مقلدًا الاحتفال الشهير للاعب علي البليهي لاعب الهلال.

وكان علي البليهي صنع احتفاله الشهير بوضع علم الهلال في منتصف ملعب النصر ” مرسول بارك” آنذاك بعد الفوز على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم 19 أكتوبر من عام 2021، ليعود تاليسكا ويكرر نفس الأمر بعد مرور عامين، ولكن تلك المرة بعد الفوز على الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال النجم البرازيلي بعد وضع العلم في مقطع فيديو متداول: ” ما شاء الله، ما شاء الله، هذا هو النصر”.

وحاول اللاعب علي البليهي بعد نهاية مباراة الأمس، منع اللاعب البرازيلي من وضع العلم في منتصف الملعب حتى لا يقلد احتفاله لكن لاعبي الفريقين تدخلوا لتهدئة الأمور بين تاليسكا والبليهي، حتى قام نجم النصر بتنفيذ احتفاله ووضع العلم في منتصف الملعب.