رد فعل مدرب السيتي بعد مساهمة فودين في الفوز

أظهر المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي رد فعله تجاه اللاعب الإنجليزي فيل فودين، وذلك بعد الفوز أمس على فريق نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وظهر جوارديولا وهو يعانق فودين بقوة بعد نهاية المباراة، حيث صنع هدف الفوز للاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وانتهى الشوط الأول من مباراة السيتي ضد نيوكاسل يونايتد بتقدم مانشستر سيتي بهدف.

وفي الشوط الثاني، حافظ السيتي على تفوقه ليفوز بهدف دون رد ويصبح رصيده 6 نقاط، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 3 نقاط.

وكانت مباريات الجولة الثانية بدأت من أول أمس الجمعة بفوز نوتنجهام فورست على شيفيلد يونايتد بثنائية لهدف.

وفي مباريات أمس السبت، فاز برينتفورد على فولهام بثلاثية دون رد، وفاز ليفربول على بورنموث بثلاثية لهدف، بينما فاز برايتون على وولفرهامبتون برباعية لهدف، وتم تأجيل مباراة بيرنلي ضد لوتون تاون، وفاز توتنهام على مانشستر يونايتد بثنائية دون رد.

ويعد فوز توتنهام هو أول فوز يحققه على مانشستر يونايتد في ملعب توتنهام الجديد، كما أول فوز يحققه الفريق اللندني بعد رحيل مهاجمه التاريخي هاري كين لصفوف فريق بايرن ميونخ الألماني الأسبوع الماضي.

وخلال مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد، شهد الشوط الأول إهدار مانشستر يونايتد مجموعة من الفرص عبر كل من برونو فيرنانديز وأنتوني لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة توتنهام ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي، نجح توتنهام في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب السنغالي باب سار في الدقيقة الخمسين، ثم سجل الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز الهدف الثاني لتوتنهام بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ 84.

وبعد المباراة، أصبح رصيد توتنهام 4 نقاط بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 3 نقاط.

