رد فعل مواطن بعد هطول الأمطار الغزيرة على الباحة

وثق مقطع فيديو متداول أحد المواطنين وهو يستقبل أمطار الباحة على طريقته الخاصة.

سعادة بأمطار الباحة

وأظهر الفيديو الرجل وهو يركض في أحد الطرق ويستقبل الأمطار بالفرحة والأحضان والجري.

وشهدت منطقة الباحة خلال الفترة الماضية، هطول أمطار غزيرة مع تساقط للبرد ونشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة وجازان والباحة والشرقية وعسير ونجران).

وبحسب الأرصاد، فمن المتوقع هطول أمطار خفيفة ورياح نشطة على منطقتي الرياض ونجران، فيما تشهد منطقة الشرقية موجة حارة تصل فيها درجات الحرارة لـ 48 مئوية.

كما توقع مركز الأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة إلى غزيرة بعدة مناطق اليوم، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.