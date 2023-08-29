إطلاق برنامج حياك لتمكين وتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد بالرياض مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية وسط روسيا رد فعل مواطن بعد هطول الأمطار الغزيرة على الباحة وزارة الدفاع: أجواؤنا آمنة بعزيمة أبطالنا خدمات وإجراءات البورصة العقارية في دليل واحد الأرصاد: أمطار خفيفة على شرورة حتى الـ 11 مساءً تسليم 2542 شقة سكنية بمشروع بوفارديا سيتي في ضاحية الجوهرة المرئي والمسموع تتوعد أصحاب دعاوي التعصب الرياضي التأمينات: إيقاف معاش التقاعد المبكر عند العودة للعمل 3 نصائح مهمة للوقاية في مرحلة ما قبل السكري
وثق مقطع فيديو متداول أحد المواطنين وهو يستقبل أمطار الباحة على طريقته الخاصة.
وأظهر الفيديو الرجل وهو يركض في أحد الطرق ويستقبل الأمطار بالفرحة والأحضان والجري.
وشهدت منطقة الباحة خلال الفترة الماضية، هطول أمطار غزيرة مع تساقط للبرد ونشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة وجازان والباحة والشرقية وعسير ونجران).
وبحسب الأرصاد، فمن المتوقع هطول أمطار خفيفة ورياح نشطة على منطقتي الرياض ونجران، فيما تشهد منطقة الشرقية موجة حارة تصل فيها درجات الحرارة لـ 48 مئوية.
كما توقع مركز الأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة إلى غزيرة بعدة مناطق اليوم، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
فيديو متداول لسعادة مواطن بهطول الأمطار على #الباحة#السعودية pic.twitter.com/BG8T7tpCc0
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 29, 2023