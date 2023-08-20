رسالة مدرب تشيلسي إلى الهلال بشأن ضم لوكاكو

ألمح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي إلى إمكانية رحيل اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو عن صفوف البلوز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات إعلامية: ” موقف اللاعب البلجيكي واضح قبل وصولي لتشيلسي، لا يمكنني فعل أي شيء”.

وتابع بوتشيتينو: ” طرفان يحاول كل منهما إيجاد أفضل الحلول، لا يمكنك حسم مصير اللاعب بقرار من النادي فقط”.

لوكاكو يرفض عرض الهلال الثالث

وفي يوليو الماضي، أشارت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، ، إلى أن نادي الهلال تقدم بعرض ثالث لضم لوكاكو، إلا أن اللاعب البلجيكي جدد رفضه للأمر.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن المهاجم البلجيكي يريد البقاء في المنافسات الأوروبية خلال الفترة المقبلة، ولذلك لا يرحب بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد.

وأضافت “كوريري ديللو سبورت”: “الهلال قدم عرضًا لضم اللاعب البلجيكي مقابل 60 مليون يورو بعقد لمدة عامين، بجانب 50 مليونًا لتشيلسي، ولكنه رفض، حيث يسعى للانتقال إلى يوفنتوس مقابل راتب سنوي يبلغ 9 ملايين يورو”.

وكان المهاجم البلجيكي يرغب في الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، بعدما لعب في صفوفه معارًا بالموسم الماضي، إلا أن النادي الإيطالي انسحب من الصفقة بسبب مطالب تشيلسي المالية.

وأكدت تقارير أن نادي يوفنتوس الإيطالي مستعد لتقديم عرض لتشيلسي بقيمة 40 مليون يورو، إلا أنه ينتظر بيع دوسان فلاهوفيتش، ولكن في حالة استمراره مع الفريق؛ قد ينسحب اليوفي من الصفقة، الأمر الذي قد يدفع لوكاكو لتغيير رأيه والانتقال للهلال.