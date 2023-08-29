رسمياً.. مايكروسوفت تزيل بعض ميزات متصفح إيدج

أكدت شركة مايكروسوفت رسمياً أنها تعمل على إزالة بعض ميزات متصفح إيدج لتحسين تجربة المستخدم.

وأوضحت الشركة، عبر موقعها الرسمي، أن الميزات التي يجب إزالتها تشمل حل مسائل الرياضيات وقاموس للصور والاقتباسات وأدوات القواعد ووضع الأطفال.

سبب إزالة مزايا متصفح إيدج

ويؤكد الخبراء، أن سبب إزالة هذه الميزات يرجع إلى حقيقة أنها ليست شائعة الاستخدام، وبعضها موجود في شكل تطبيقات قائمة بذاتها مثل تطبيقات حل المشكلات الحسابية، والتي تتوفر مجانا لأنظمة أندرويد ويوس.

ووضع الأطفال هي واحدة من الميزات التي يفتقدها المستخدمون في متصفح إيدج الفترة المقبلة.

ميزة وضع الأطفال

وكانت أطلقت مايكروسوفت ميزة “وضع الأطفال” في عام 2021، بالإضافة إلى جعل الموضوع العام للمتصفح مناسبا للأطفال وتغيير الخلفية إلى شخصيات كرتونية مشهورة، مما يسمح للآباء بالتحكم في تصفح أطفالهم للموقع من خلال زيادة مستوى الحماية ضد التتبع وتمكين عمليات البحث الآمنة إلى أقصى حد.

كما أن مايكروسوفت سوف تتوقف أولا تطوير هذه الميزات استعدادا للتخلص منها في الإصدارات المستقبلية من متصفح إيدج، وستساعد هذه الخطوة فريق مايكروسوفت على التركيز على تطوير ميزات أخرى للمستخدمين.

تصفح العمل والتصفح الشخصي

قدمت مايكروسوفت مؤخرا إيدج لفصل تصفح العمل عن التصفح الشخصي والسماح للموظفين بالتنقل بسهولة بين الحسابات الشخصية وحسابات العمل.

يذكر أن متصفح إيدج من مايكروسوفت هو المتصفح الافتراضي لنظام التشغيل ويندوز، ومع ذلك، يميل العديد من المستخدمين إلى الاعتماد على متصفح جوجل كروم.