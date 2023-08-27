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بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة

رسمياً.. stc تطلق عملياتها في أوروبا عبر شركتها التابعة “توال”

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
رسمياً.. stc تطلق عملياتها في أوروبا عبر شركتها التابعة “توال”
المواطن - واس

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أطلقت مجموعة stc مُمكّن التحول الرقمي في المنطقة، عملياتها رسميًا في أوروبا عبر شركتها التابعة “توال”، بعد أن حصلت على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة.

وسبق وأن أعلنت stc في 25 أبريل من العام الجاري عن توقيع “توال” على اتفاقية للاستحواذ بالكامل على وحدة تابعة لـ United Group تمتلك وتشغل أبراج اتصالات في بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا، في خطوة تأتي كامتداد لخطة النمو والتوسع ضمن إستراتيجية مجموعة stc “تجرأ” عبر ذراعها الرائد في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات “توال”.

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stc تقدم خدماتها في أوروبا

وأصبحت “توال” جراء هذا الاستحواذ ، المالك والمشغل لأكثر من 4800 موقع في بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا، حيث تقدم خدماتها التشغيلية لعملائها الجدد في هذه الدول، إذ يمثل هذا الاستحواذ الخطوة الثانية من خطة الشركة للتوسع بعد إطلاق “توال” باكستان في عام 2022، ليتجاوز بذلك إجمالي أبراج “توال” 21 ألف برج في خمس دول، تشمل المملكة العربية السعودية، وبلغاريا، وكرواتيا، وسلوفينيا، وباكستان.

وتتطلع “توال” من خلال خبرتها الواسعة في مجال البنية التحتية لتقنية المعلومات، إلى توفير بنية تحتية ذات فاعلية وكفاءة عالية لجميع مزودي الاتصالات في هذه الأسواق، مما يمكنهم من خدمة عملائهم بشكل أفضل، كما أنها تتطلع إلى النمو في السوق الأوروبية.

توفير أفضل العمليات والممارسات

وستستثمر “توال” في توفير أفضل العمليات والممارسات، وإضافة منتجات جديدة ومبتكرة إلى محفظتها، مع الالتزام بتسريع نشر البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات في الأسواق الأوروبية، مستفيدة من خبرتها في إدارة البنية التحتية للاتصالات والتقنية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لدعم الأسواق الأوروبية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “توال” المهندس محمد الحقباني: “يسعدنا إطلاق عملياتنا في أوروبا، حيث يشكل هذا الإنجاز نقطة تحول مهمة لـلشركة للتوسع في مجال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات لأسواق أخرى، مستفيدين بذلك من خبراتنا وقدراتنا على تبني أفضل الممارسات في هذا المجال، ونتطلع قدمًا لتحقيق قيمة مضافة في الأسواق الأوروبية من خلال تمكين عملائنا من العمل بشكل أكثر فعالية وكفاءة”.

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