رسميًا.. إعفاء السعوديين من تأشيرة دخول روسيا

يبدأ، اليوم الثلاثاء، تنفيذ نظام إعفاء المواطنين السعوديين من الحصول على تأشيرة دخول روسيا من خلال السفارة للدخول إلى روسيا الاتحادية.

ووفقًا للنظام الجديد، يحصل المواطنون السعوديون على التأشيرة إلكترونيًّا عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لإصدار التأشيرات الروسية، بدءًا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الرياض.

وتشمل القائمة الخليجية المعتمدة في المنصة (السعودية والبحرين والكويت وعُمان).

ويتوجب على طالب التأشيرة إدخال بياناته الشخصية، وإلحاق صورة شخصية إلى جانب صورة الصفحة الرئيسية لجواز السفر، دون الحاجة لأي مستندات أخرى.

تأشيرة إلكترونية

وكانت روسيا في ديسمبر 2022 قد أعلنت أنها ستقوم بإعفاء السعوديين من نظام التأشيرات الحالي، وإعداد اتفاقيات سفر حكومية دولية بشأن الإعفاء مع 11 دولة، من ضمنها أربع دول خليجية، هي (السعودية والبحرين والكويت وعُمان).

ومن جانبه، أعلن السفير الروسي لدى الكويت، أن النظام المعدل لإصدار تأشيرات الدخول إلى روسيا الاتحادية سيدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 وذلك من خلال تشغيل المنصة الإلكترونية لإصدار التأشيرة الإلكترونية الموحدة وفقاً لقائمة الدول المعتمدة من قبل حكومة روسيا الاتحادية .