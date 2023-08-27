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خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد

رسميًا .. تعيين الإيطالي روبيرتو مانشيني مدربًا لـ المنتخب السعودي

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ مساءً
رسميًا .. تعيين الإيطالي روبيرتو مانشيني مدربًا لـ المنتخب السعودي
المواطن - محمد سمعه

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل قليل عن تعيين المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني لتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

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تعليق روبيرتو مانشيني

ونشر الحساب الرسمي لـ المنتخب السعودي عبر منصة ” إكس” مقطع فيديو للمدرب الإيطالي صاحب الـ 58 عامًا وهو يقول: ” لقد صنعت التاريخ في أوروبا وحان الآن وقت صناعته في السعودية”.

وكان الإعلامي نيكولو شيرا، أكد عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأحد، أن مانشيني هو المدرب الجديد لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، حيث يمتد تعاقده حتى عام 2026، وسيحصل على 20 مليون يورو في العام.

وتقدم مانشيني باستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، منتصف الشهري الجاري، وتم التعاقد مع لوتشيانو سباليتي ليتولى المهمة بدلًا منه، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

 

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