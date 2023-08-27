رسميًا .. تعيين الإيطالي روبيرتو مانشيني مدربًا لـ المنتخب السعودي

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل قليل عن تعيين المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني لتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.
ونشر الحساب الرسمي لـ المنتخب السعودي عبر منصة ” إكس” مقطع فيديو للمدرب الإيطالي صاحب الـ 58 عامًا وهو يقول: ” لقد صنعت التاريخ في أوروبا وحان الآن وقت صناعته في السعودية”.
وكان الإعلامي نيكولو شيرا، أكد عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأحد، أن مانشيني هو المدرب الجديد لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، حيث يمتد تعاقده حتى عام 2026، وسيحصل على 20 مليون يورو في العام.
وتقدم مانشيني باستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، منتصف الشهري الجاري، وتم التعاقد مع لوتشيانو سباليتي ليتولى المهمة بدلًا منه، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.
شريطٌ من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر 🇸🇦🦅 pic.twitter.com/AhJzClKsyf
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) August 27, 2023