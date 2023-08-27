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تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين

رصد أكثر من 7500 مخالفة بيئية بمختلف المناطق

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ مساءً
رصد أكثر من 7500 مخالفة بيئية بمختلف المناطق
المواطن - واس

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أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن تسجيل 7527 مخالفة بيئية في أراضي الغطاء النباتي، وفقًا لما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات في كافة المناطق حول المملكة ووفقًا للمنصة الوطنية للمخالفات “إيفاء”.

مخالفات وإجراءات

ورصدت الدوريات التابعة للمركز والمختصة بحماية ومراقبة أراضي الغطاء النباتي في الغابات والمتنزهات الوطنية والمراعي والفياض والروضات وغيرها أنواعًا مختلفة من المخالفات، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، واللائحة التنفيذية للاحتطاب.

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أنواع المخالفات

وشملت المخالفات المرصودة نقل الحطب والفحم المحليين وبيعهما، وقطع الأشجار والشجيرات أو حرقها، ودخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية، والرعي في المناطق المحمية، ورمي النفايات في غير أماكنها، وإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لذلك، والتخييم في غير الأماكن المصرح بها، وغيرها من المخالفات.

مركز الغطاء النباتي

يذكر أن المركز يهدف إلى تنمية وحماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

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