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لا دليل على خطورته

الكويت تعلن رصد متحور فيروس كورونا EG.5

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
الكويت تعلن رصد متحور فيروس كورونا EG.5
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة في الكويت، عن رصد متحور إي جي 5 (EG.5)، والذي يعد من المتحورات الفرعية لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، والذي رصد في الوقت الحالي في نحو 50 دولة حول العالم.

خطورة متحور كورونا

وحسب صحيفة “الراي” الكويتية، واستناداً للمعطيات العلمية الأولية، أوضحت وزارة الصحة الكويتية أنه لا يوجد دليل على أن المتحور الجديد لـ كورونا أكثر خطورة من المتحورات الأخرى والتي رصدت مسبقاً، غير أنه لوحظ سرعة انتشاره في بعض المناطق حول العالم.

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وأكدت في الوقت ذاته استقرار المؤشرات التقييمية للوضع الصحي والسريري داخل البلاد.

عدم القلق من المتحور

وأشارت الوزارة إلى أن ظهور مثل تلك المتحورات يعد أمرًا متوقعًا ولا يدعو للقلق، حيث أن التحورات من السمات الأساسية للفيروسات، مضيفة أنه في حال ظهور أية أعراض أو علامات لعدوى تنفسية ضرورة عدم مخالطة الآخرين، واستكمال التطعيمات الموسمية ذات الصلة بالأمراض التنفسية المعدية، وبشكل أخص بالنسبة لفئات ذوي عوامل الاختطار، والالتزام بإجراءات الوقاية للممارسين الصحيين، ورواد المؤسسات الصحية العلاجية، متمنية للجميع موفور الصحة والسلامة.

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