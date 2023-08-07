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أحدهما النورس مستدق المنقار

رصد نوعين جديدين من الطيور بمحمية الملك سلمان

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
رصد نوعين جديدين من الطيور بمحمية الملك سلمان
المواطن - فريق التحرير

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رصدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية نوعين جديدين من الطيور داخل حدودها.

النورس مستدق المنقار

وبحسب ما ذكرت الهيئة في منشور عبر منصة إكس، فإن النوعين هما: النورس مستدق المنقار، وهو يتغذى بشكل كبير على الأسماك واللافقاريات البحرية، وخاصة القشريات، وغير مهدد بالانقراض.

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النحام الكبير

بينما الطائر الثاني هو: النحام الكبير، ويتغذى عن طريق فلترة المياه من الطحالب والأسماك الصغيرة وبعض يرقات الحشرات، وغير مهدد بالانقراض.

 

 

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