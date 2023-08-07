رصد نوعين جديدين من الطيور بمحمية الملك سلمان

رصدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية نوعين جديدين من الطيور داخل حدودها.

النورس مستدق المنقار

وبحسب ما ذكرت الهيئة في منشور عبر منصة إكس، فإن النوعين هما: النورس مستدق المنقار، وهو يتغذى بشكل كبير على الأسماك واللافقاريات البحرية، وخاصة القشريات، وغير مهدد بالانقراض.

النحام الكبير

بينما الطائر الثاني هو: النحام الكبير، ويتغذى عن طريق فلترة المياه من الطحالب والأسماك الصغيرة وبعض يرقات الحشرات، وغير مهدد بالانقراض.