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بيع بـ 200 ألف روبية هندية لشراء هاتف

رضيع للبيع مقابل هاتف آيفون 14 بالهند

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ صباحاً
رضيع للبيع مقابل هاتف آيفون 14 بالهند
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن زوجين هنديين عرضا رضيعهما البالغ من العمر 8 أشهر للبيع، حتى يتمكنا من شراء هاتف آيفون 14.

 200 ألف روبية

وفي التفاصيل، شهدت ولاية البنغال الغربية شمالي الهند، هذه الواقعة الغريبة.

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وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد باشرت الشرطة الهندية تحقيقاتها بعدما أعلنت أن الزوجين باعا رضيعهما مقابل 200 ألف روبية هندية ما يعادل (2400 دولار أمريكي).

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