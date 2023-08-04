رضيع للبيع مقابل هاتف آيفون 14 بالهند

كشفت تقارير إعلامية أن زوجين هنديين عرضا رضيعهما البالغ من العمر 8 أشهر للبيع، حتى يتمكنا من شراء هاتف آيفون 14.

200 ألف روبية

وفي التفاصيل، شهدت ولاية البنغال الغربية شمالي الهند، هذه الواقعة الغريبة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد باشرت الشرطة الهندية تحقيقاتها بعدما أعلنت أن الزوجين باعا رضيعهما مقابل 200 ألف روبية هندية ما يعادل (2400 دولار أمريكي).