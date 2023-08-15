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أكد أن نهج ولي العهد في الحكم صنع مملكة مَهيبة يخشاها الجميع

رغم مرور عقود.. قينان: حتى الآن لم أعرف سبب إيقافي في الصحف السعودية

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ صباحاً
رغم مرور عقود.. قينان: حتى الآن لم أعرف سبب إيقافي في الصحف السعودية
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المواطن - الرياض

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قال الكاتب قينان الغامدي إلى أن نهج ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في إدارة شؤون البلاد، أسهم في إنقاذها من مصير مجهول، كان يتربص بها، وجعلها دولة مهيبة، يخشاها أعداؤها.

أمن السعودية واستقرارها

وقال قينان في تعليق، كتبه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس، بأن مقالاته التي كتبها على مدار عقود ماضية، وتناولت أمورًا اجتماعية وسياسية تخص أمن السعودية واستقرارها، كانت سببًا في إيقافه في عدد من الصحف الوطنية، مؤكدًا أن آلية ولي العهد في إعادة بناء المملكة، حققت جميع الأهداف التي جاءت في مقالاته.

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قينان الغامدي

النرجسية والغرور

ونفى قينان عن نفسه صفة النرجسية والغرور، مشيرًا إلى أن كتاباته اتسمت بالجرأة والمباشرة في إطلاق تحذيرات كانت تهدد استقرار المملكة وأمنها.

الجرأة في الطرح

واعتاد قينان كتابة مقالات في الصحف السعودية، تتميز بالجرأة في الطرح، والتطرق إلى موضوعات اجتماعية وسياسية ودينية مهمة، والتحذير من أشياء، رأى أنها قد تلحق الضرر بالسعودية ونسيجها الاجتماعي، وشن هجومًا على أعداء المملكة، متجاوزًا بعض الخطوط الحمراء التي كانت تلتزمها الصحافة السعودية آنذاك.

وقال الغامدي في تعليق كتبه في حسابه الشخصي في موقع إكس: أكتب مقالًا يوميًّا منذ أكثر من ثلاثين سنة، كتبت في صحف: عكاظ والبلاد والوطن والشرق ومكة ثم الوطن، وخلال هذه المسيرة الطويلة، تعرضت للإيقاف مرات عدة، وهي مرات لا أستطيع إحصاءها، ولا سرد أسبابها، لأن معظم الإيقافات لا أعرف أسبابها.

دولة مهيبة

واستطرد قينان: كل هذا لا يهم، المهم ماذا تحقق من وراء ذلك، لن أكون مغرورًا لأقول إن ما تحقق جاء استجابة لمطالبتي، فالحقيقة ليست كذلك! الحقيقة أن الله مَنَّ على بلادنا بأن قام الملك سلمان- حفظه الله- بتعيين الأمير محمد بن سلمان وليًّا للعهد.

وأضاف: ولي العهد فعل ما لم نكن نحلم به، ولا نتخيله، جعل السعودية دولة مهيبة جديدة متحضرة بصورة لم نكن نحلم بها، سيدي محمد بن سلمان حقق الحلم، وأدنى الخيال، وجعل الواقع حياة.

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